ООН: Гутерриш готов встретиться с Лавровым во время его поездки в Нью-Йорк в апреле

В ООН заявили о готовности Гутерриша встретиться с Лавровым в апреле

Антониу Гутерриш (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым во время поездки последнего в Нью-Йорк в апреле. Об этом представитель генсека Стефан Дюжаррик сообщил на брифинге, который транслировался на YouTube-канале ООН.

«Если он (Лавров. — РБК) приедет в Нью-Йорк и будет запрос на встречу, конечно, генеральный секретарь встретится с ним», — сказал Дюжаррик. По его словам, Гутерриш будет «говорить со всеми, с кем ему нужно говорить, чтобы делать свою работу».

В апреле Россия будет председательствовать в Совбезе ООН. Российский постпред Василий Небензя сообщил, что Лавров во время председательства Москвы примет участие в нескольких заседаниях СБ.

Последний раз Лавров и Гутерриш встречались в ноябре прошлого года на саммите «Большой двадцатки» на Бали. Они обсудили зерновую сделку. В апреле прошлого года Гутерриш встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, на встрече обсуждалась военная операция на Украине. В сентябре генсек ООН созвонился с российским президентом, чтобы поговорить о реализации зерновой сделки и о ситуации на Запорожской АЭС.

После начала российской военной операции на Украине Гутерриш не раз говорил о готовности стать посредником на переговорах.