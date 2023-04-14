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Фигуранту дела об утечке документов Пентагона предъявили обвинение

Подозреваемому по делу об утечке документов Пентагона Джеку Тейшейре предъявили обвинение
Арест Джека Тейшейры в Норт-Дайтоне (штат Массачусетс, США), 13 апреля 2023 г.
Арест Джека Тейшейры в Норт-Дайтоне (штат Массачусетс, США), 13 апреля 2023 г. (Фото: WCVB-TV / ABC / Reuters)

В суде Бостона (штат Массачусетс) предъявили обвинение служащему Военно-воздушных сил Нацгвардии США Джеку Тейшейре, который подозревается в причастности к утечке секретных документов Пентагона, передает СNN.

Телеканал отмечает, что Тейшейра впервые предстал перед судом после задержания. Зал заседания в Бостоне оказался полностью заполнен, на слушании присутствовали в том числе трое членов семьи военного.

Тейшейре предъявили два обвинения: в несанкционированном хранении и передачи информации о национальной обороне и в несанкционированном удалении и хранении секретных документов или материалов.

Официальных заявлений Тейшейра не делал. Судья назначил следующее слушание через неделю. До этого фигурант дела об утечке секретных документов Пентагона будет находиться под стражей, передает телеканал.

21-летнего Джека Тейшейру задержали 13 апреля. Это произошло после того, как The New York Times опубликовал материал, в котором назвал его администратором чата, через который публиковались секретные документа Пентагона.

Материал дополняется.

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