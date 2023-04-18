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Глава офиса Зеленского назвал потребности ВСУ членам парламента Британии

Глава офиса Зеленского Ермак рассказал о нуждах ВСУ парламенту Великобритании
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал членам парламента Великобритании об актуальной ситуации в зоне боевых действий и потребностях украинских войск.

«Мы убеждены, что полученная вами информация будет способствовать глубокому пониманию того, что сейчас действительно происходит в Украине», — приводятся слова Ермака на сайте украинского президента.

Заместитель главы офиса Зеленского Роман Машовец в свою очередь объяснил, что поддержка британского парламента важна Киеву «для одобрения политических решений относительно предоставления Украине всего необходимого вооружения».

Онлайн-брифинг по вопросам безопасности для членов комитетов по вопросам обороны и иностранных дел палаты общин парламента Великобритании Ермак провел по поручению украинского лидера.

Великобритания была первой страной, которая в середине января объявила о намерении отправить на Украину танки Challenger 2. Британский премьер-министр Риши Сунак говорил, что речь идет о 14 танках. В конце марта глава украинского Минобороны Алексей Резников подтвердил прибытие Challenger 2 в страну.

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко говорил, что Лондон поставит на Украину 28 Challenger 2. Однако в офисе Сунака не подтвердили увеличение количества танков для Киева.

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«На данный момент мы обязались поставить роту танков Challenger 2 и, конечно, мы работаем с международными партнерами, чтобы увеличить общие поставки вооружений и помощи Украине, но никаких новых объявлений не было», — отметили в офисе.

21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву артиллерийские снаряды с обедненным ураном. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что Москве придется отреагировать «на применение уже оружия с ядерным компонентом».

Посол России в Лондоне Андрей Келин счел, что Великобритания уже не сможет отказаться от поставок Украине таких снарядов. «После объявления об использовании снарядов с низкообогащенным ураном сойти с этой тропы британцам в официальном плане будет трудно, если не невозможно», — сказал он.

Россия критикует военную помощь Украине, в том числе поставки оружия. В Кремле считают, это не поможет Киеву, но способствует эскалации конфликта.

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