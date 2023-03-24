Посол исключил отказ Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном

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Великобритания не сможет отказаться от поставок Украине снарядов с обедненным ураном, заявил в интервью ТАСС посол России в Лондоне Андрей Келин.

«После объявления об использовании снарядов с низкообогащенным ураном сойти с этой тропы британцам в официальном плане будет трудно, если не невозможно. Они используют их с 1990-х годов, применяли их в Персидском заливе, в Югославии, годовщина бомбардировок которой, кстати, сегодня, в иракской войне», — напомнил дипломат.

По его словам, отношение в королевстве к таким поставкам Киеву двоякое. Посол отметил риск от использования таких боеприпасов для украинского сельского хозяйства: по словам Келина, «есть риск заражения сельскохозяйственных земель, а собранный на этих территориях урожай будет носить весьма сомнительный характер».

21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву артиллерийские снаряды с сердечниками из обедненного урана. В британском военном ведомстве подчеркнули, что армия страны использует этот материал в своих снарядах десятилетиями. «Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — сказали в Минобороны.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве придется отреагировать «на применение уже оружия с ядерным компонентом». В британском Минобороны назвали критику со стороны Москвы «намеренным распространением дезинформации». Ведомство объяснило, что британская армия десятилетиями использует снаряды с обедненным ураном, это стандартный компонент, который не имеет отношения к ядерному оружию, и российским властям об этом известно.

В свою очередь, в российском Минобороны заявили, что использование такого типа снарядов может привести к росту числа онкобольных, а также заражению сельскохозяйственной продукции и обрушению ее экспорта с территории Украины «на многие десятилетия, если не на столетия».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг счел возможные поставки снарядов с компонентами из обедненного урана соответствующими международным правилам. Он добавил, что гораздо опаснее боевые действия, которые «уносят тысячи жизней».