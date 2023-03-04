Украина получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2

Посол Украины: Киев получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано

О решении о передаче Украине 14 тяжелых танков Challenger 2 Лондон объявил в середине января. Как уточнил посол Украины в Британии, Киев получит вдвое больше танков, чем было обещано

Фото: Toby Melville / Reuters

Украина получит от Британии 28 танков Challenger 2, а не 14, как было обещано ранее. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко.

Кроме того, дипломат отметил, что Великобритания существенно увеличила продолжительность военных тренировок для украинских военнослужащих в Британии — в 2,5 раза.

Challenger 2 — основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems в 1994 году. Он оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-миллиметровыми пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Challenger 2 является одним из наиболее тяжелых западных танков, его масса — почти 75 т.

Лондон объявил о решении поставить на Украину танки Challenger 2 и бронетранспортеры Bulldog (FV432) в середине января. Премьер Великобритании Риши Сунак уточнил, что всего будет передано 14 танков, Великобритания рассчитывает, что они прибудут на Украину до конца марта.

Кремль негативно оценил передачу британских танков Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, из-за новой военной помощи Киеву ситуация не изменится. «Эти танки горят и будут гореть, так же как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — отметил Песков.

Помимо Британии, о своем решении передать современные танки Украине в начале 2023 года объявили многие западные страны, в том числе США (Abrams), Германия, Канада, Польша, Швеция, Финляндия (Leopard) и другие.