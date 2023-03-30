В офисе Сунака не подтвердили увеличение количества танков для Киева

Представитель премьера напомнила об обязательстве Лондона отправить на Украину 14 танков Challenger 2, добавив, что о новых поставках не объявлялось. Посол Пристайко сообщал, что Киев получит вдвое больше танков

Challenger 2 (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Правительство Великобритании не сообщало о планах увеличить количество танков для Киева, заявила официальный представитель премьер-министра страны Риши Сунака, отвечая на вопрос ТАСС.

«На данный момент мы обязались поставить роту танков Challenger 2, и, конечно, мы работаем с международными партнерами, чтобы увеличить общие поставки вооружений и помощи Украине, но никаких новых объявлений не было», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о том, что Киев получит вдвое больше танков, чем было обещано.

Пристайко в начале марта заявил, что Лондон поставит на Украину 28 Challenger 2. В середине января Британия первой объявила о намерении отправить в страну танки. Премьер-министр Риши Сунак говорил, что речь идет о 14 единицах. В конце марта глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что Challenger 2 прибыли в страну. «Было очень приятно прокатиться на первом украинском ОБТ Challenger 2», — рассказал он.

Российская сторона осуждает отправку вооружений на Украину, в том числе танков. В Кремле заявляли, что поставки не смогут «изменить ситуацию на месте», а могут лишь «затянуть всю ситуацию, доставить больше бед государству Украина», а также пообещали, что «танки горят и будут гореть».