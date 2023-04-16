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МИД Франции призвал «восстановить среду» для диалога Москвы и Киева

Глава МИД Франции призвала создать условия для мирных переговоров Москвы и Киева

Международное сообщество должно создать условия для диалога между Россией и Украиной, чтобы вернуть их к мирным переговорам. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK сказала глава МИД Франции Катрин Колонна. Она примет участие в открывающейся встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7, которая пройдет в Японии.

«Необходимо начать работу по восстановлению среды, позволяющей вести мирный диалог. Эта ответственность лежит на всех странах, и «Большая семерка» объединилась, чтобы призвать Россию <...> готовиться к мирным переговорам», — заявила министр.

Помимо этого, Колонна отметила, что Китай рассматривает возможность послать России сигнал о необходимости соблюдения международного права на Украине. По ее мнению, это может произойти после визита французского лидера Эмманюэля Макрона в Пекин, который прошел в начале апреля. Она выразила уверенность, что Китай «стал лучше понимать позицию Франции» по этому вопросу.

Япония стала председателем «Большой семерки» в 2023 году. Генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил в январе, что Япония в качестве председателя G7 будет продвигать санкции против Москвы и помогать Киеву. Премьер-министр страны Фумио Кисида сказал, что мир находится в исторической «переломной точке» из-за пандемии коронавируса и боевых действий на Украине, которые «до основания потрясают мировой порядок».

По мнению президента России Владимира Путина, возможность урегулирования конфликта зависит от готовности Киева учитывать «сложившиеся геополитические реалии», в частности вхождение новых регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей — в состав России в 2022 году и Крыма в 2014-м. Любые планы по урегулированию от Киева, если в них не признается присоединение этих территорий, признаваться со стороны российского руководства не будут, заявляли в Кремле.

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Теги
Франция МИД G7 мирные переговоры Россия Украина
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