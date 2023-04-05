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Политика ,  
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Макрон приехал в Китай

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с визитом в Китай
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с визитом в Китай, сообщает агентство AFP.

Французский лидер пробудет в Китае три дня. В эту поездку он пригласил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, но ее участие ограничится трехсторонней встречей с Макроном и председателем КНР Си Цзиньпином. У французского президента запланированы с Си переговоры и рабочий ужин.

Кроме того, Макрон проведет переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном и спикером парламента Чжао Лэцзи и посетит Гуанчжоу — столицу провинции Гуандун, которую когда-то возглавлял отец китайского лидера Си Чжунсюнь.

В этой поездке президента Франции также сопровождают руководители 60 компаний, включая Airbus, электроэнергетическую Electricite de France SA и производителя поездов Alstom SA. Торгово-экономические отношения Китая как с Францией, так и с ЕС в целом станут одной из тем переговоров, писало Politico.

Еще лидеры Франции, Китая и ЕС могут обсудить конфликт на Украине. В частности Макрон рассчитывает установить личный контакт с Си Цзиньпином, отговорить его от сближения с президентом России Владимиром Путиным и за счет этого усилить свою роль в возможном переговорном процессе, отмечает Politico. Кроме того, по данным издания, президент Франции своей поездкой в Пекин может попытаться улучшить свое положение на международной арене, ослабленное протестами в связи с пенсионной реформой и несостоявшимся визитом британского короля Карла III.

Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон Франция Китай

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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