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Целью поездки Бербок в Китай назвали «внесение ясности» после Макрона

Politico: Бербок поехала в Китай, чтобы разъяснить позицию по Тайваню после визита Макрона
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Китай, чтобы внести ясность в отношения Пекина и Евросоюза после визита президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает издание Politico.

Макрон по итогам визита в интервью Politico заявил, что Европа не должна следовать политике Америки, в том числе в вопросе безопасности Тайваня.

По словам представителя Социал-демократической партии (СДПГ) по внешней политике Нильса Шмида, Бербок должна «внести ясность» во время своей поездки в Китай о позиции Евросоюза по Тайваню.

«Мы четко определили в коалиционном соглашении [правительства], что нам нужна измененная политика в отношении Китая, потому что Китай изменился», — сказал Шмид. Он отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «сделал четкие предупреждения о Тайване во время своего визита [в прошлом году]».

«Я предполагаю, что министр иностранных дел Бербок повторит именно это и таким образом внесет ясность и уточнения после неудачного визита Макрона», — резюмировал Шмид.

В заявлении после своего отъезда в Китай Бербок заявила, что хотела бы использовать визит, чтобы «подчеркнуть общую европейскую убежденность в том, что одностороннее изменение статус-кво в Тайваньском проливе, и особенно военная эскалация, были бы неприемлемы».

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Анналена Бербок Эмманюэль Макрон Китай

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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