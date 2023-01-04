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Премьер Японии заявил о «переломной точке в истории» из-за Украины

Премьер Японии Кисида заявил о «переломной точке» в истории из-за боев на Украине и COVID
Кисида пообещал противостоять попыткам «в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы». Ранее в новогоднем обращении он указал, что Токио станет играть ведущую роль в дипломатии в 2023 году
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Международное сообщество сейчас находится в исторической «переломной точке» из-за пандемии коронавируса и боевых действий на Украине, которые «до основания потрясают мировой порядок», заявил японский премьер Фумио Кисида в преддверии саммита G7 в Хиросиме. Слова Кисиды опубликовала на сайте пресс-служба главы правительства.

«Мы будем решительно отвергать попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы, угрозы применения ядерного оружия и его применения, и будем поддерживать международный порядок, основанный на верховенстве права», — написал Кисида.

Он напомнил, что Япония в этом году председательствует в «Большой семерке», а потому Токио намерено возглавить обсуждения и показать миру «сильную волю G7». В числе стоящих перед миром проблем японский премьер назвал энергетическую и продовольственную безопасность, ядерное разоружение и нераспространение, изменение климата и др.

Вместе с тем Япония на два года заняла место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. В своем новогоднем обращении премьер пообещал, что Токио будет играть ведущую роль в дипломатии в 2023 году. Прошедший год он охарактеризовал как «бурный» из-за боев на Украине, распространения нового штамма коронавируса и убийства экс-главы правительства Синдзо Абэ. Кисида подчеркнул тогда, что Япония сталкивается с тяжелейшей ситуацией с безопасностью со времен Второй мировой войны.

Японский премьер в середине января посетит Вашингтон, где встретится с американским президентом Джо Байденом. Они обсудят боевых действия на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе и угрозу со стороны КНДР. Во второй половине января Кисида намерен посетить Францию, Италию и Великобританию. Japan Times пишет, что он намерен добиться консенсуса по важным для него вопросам — боевым действиям на Украине и «мира без ядерного оружия».

Саммит G7 пройдет в Японии в мае. Кисида планирует пригласить мировых лидеров в Музей атомной бомбы в Хиросиме, пишет Japan Times.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Япония Фумио Кисида Украина коронавирус G7 саммит G7 Хиросима
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