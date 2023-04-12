Тайвань сообщил о приближении к острову 35 самолетов Китая за сутки

Вооруженные силы Тайваня за сутки зарегистрировали приближение к острову 35 военных самолетов и восьми кораблей Китая, сообщило Минобороны республики в Twitter.

«За период с 6.00 вторника, 11 апреля (01:00 мск. — РБК), до 6.00 среды, 12 апреля, вокруг Тайваня были зафиксированы 35 самолетов и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая», — сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что 15 китайских самолетов и один беспилотник пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.

Тайвань направил в этот район воздушные и морские суда для наблюдения за ситуацией и развернул ракетные комплексы наземного базирования, добавили в ведомстве.

Минобороны Тайваня регулярно отчитывается о приближении к острову китайских военных кораблей и самолетов. За сутки до 01:00 мск 6 марта военные засекли десять летательных аппаратов и четыре корабля Народно-освободительной армии (НОАК) Китая в окрестностях острова. За два дня до этого Минобороны республики отчитывалосьоб обнаружении в этом районе 24 самолетов и четырех кораблей НОАК. Они также вошли в зону опознавания ПВО Тайваня с юго-запада.

Отношения между Китаем и Тайванем стали ухудшаться после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает визиты официальных лиц других стран как поддержку независимости Тайваня. После визита Пелоси Народно-освободительная армия Китая начала проводить в Тайваньском проливе учения с боевыми стрельбами. Очередное обострение началось после визита в Соединенные Штаты президента Цай Инвэнь в начале апреля. Политик посещала Лос-Анджелес, где встречалась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти