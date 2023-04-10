Появились кадры с китайскими кораблями и самолетами на военных учениях у Тайваня

Десятки китайских кораблей и самолетов на учениях у Тайваня. Видео

Более десяти китайских военных кораблей, включая авианосец «Шаньдунь», приняли участие в трехдневных учениях Китая у берегов Тайваня. В ходе маневров «Объединенный острый меч» отрабатывались действия по полной блокаде острова.

Тайваньские военные зафиксировали во время учений десятки военных самолетов, часть из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

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