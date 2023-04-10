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Политика ,  
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Десятки китайских кораблей и самолетов на учениях у Тайваня. Видео

Появились кадры с китайскими кораблями и самолетами на военных учениях у Тайваня

Более десяти китайских военных кораблей, включая авианосец «Шаньдунь», приняли участие в трехдневных учениях Китая у берегов Тайваня. В ходе маневров «Объединенный острый меч» отрабатывались действия по полной блокаде острова.

Тайваньские военные зафиксировали во время учений десятки военных самолетов, часть из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Десятки китайских кораблей и самолетов на учениях у Тайваня. Видео
Video

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Тайвань Китай учения
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