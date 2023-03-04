Тайвань зафиксировал приближение к острову 24 самолетов КНР

ВС Тайваня: к острову приблизились 24 самолета и четыре корабля Китая

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 24 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Тайваня.

«По состоянию на 6:00 утра было обнаружено в общей сложности 24 самолета. <...> С юго-запада в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня вошли 12 летательных аппаратов НОАК и в общей сложности четыре корабля. <...> Вооруженные силы острова наблюдают за ситуацией, а авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находятся в состоянии повышенной боеготовности», — говорится в сообщении.

В Минобороны Тайваня уточнили, что 12 летательных аппаратов НОАК — военные беспилотники, многоцелевые истребители и самолет радиоэлектронной разведки.

1 марта вооруженные силы острова зафиксировали три корабля и 25 самолетов НОАК, 19 из них вошли в зону опознавания противовоздушной обороны Тайваня с юго-запада.

Отношения между Китаем и Тайванем резко ухудшились после приезда на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе прошлого года. Пекин считает Тайвань своей территорией и рассматривает визиты официальных лиц других стран как поддержку независимости. Власти КНР обвинили Пелоси в нарушении принципа «одного Китая». После этого Пекин начал учения со стрельбами в районе Тайваньского пролива.