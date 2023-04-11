Картаполов: закон об электронных повестках не будет распространяться на весенний призыв

В Думе заявили, что в весенний призыв повесток через «Госуслуги» не будет

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Закон об электронных повестках в военкомат, по которому их будут доставлять через портал «Госуслуги», не распространится на весенний призыв.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

«Нет, пока не будет», — сказал депутат, отвечая на соответствующий вопрос.

На заседании Госдумы 11 апреля будут рассматриваться поправки, меняющие правила оповещения призывников. В частности, вводится новый способ рассылки повесток — заказным письмом или электронно, через портал «Госуслуги». При этом повестка одному лицу может быть отправлена разными способами.

Новые правила получения повесток для явки в военкомат, по словам Картаполова, коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Электронная повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного.

Электронные повестки в военкомат и ограничения для уклонистов. Главное Политика

Если у призываемого нет аккаунта на «Госуслугах», то он получит повестку традиционным способом. Таким образом, электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу, объяснял Картаполов.

Если у призываемого есть кабинет на «Госуслугах», но он не заходил туда и поэтому не получил повестку, то в текущую призывную кампанию в отношении него никаких мер применено не будет. Однако в следующую призывную кампанию призывник обязан в течении двух недель с момента ее начала сам явиться в военный комиссариат.

Если призываемый этого не сделает, ему запретят выезд из страны и введут «другие ограничения», сообщил глава комитета Госдумы по обороне. Речь идет об ограничении на управление транспортным средством, на регистрацию индивидуального предприятия или статуса самозанятого, на сделки с недвижимостью, с земельными участками и на получение займов и кредитов.

Картаполов также рассказал, что власти регионов смогут вводить дополнительные ограничения для «злостных уклонистов» от воинской службы, этот пункт будет содержаться в поправках о совершенствовании воинского учета.