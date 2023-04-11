В Думе заявили, что новый закон о повестках коснется не только срочников

Накануне Картаполов объявил, что Госдума уравняет электронные и бумажные повестки, а для уклонистов будут предусмотрены «обеспечительные меры». По его словам, новые правила коснутся всех военнообязанных, а не только срочников

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, а всех военнообязанных, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Здесь речь идет о всех военнообязанных, то есть [новые правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе», — сказал он, отвечая на вопрос, коснутся ли нововведения только тех, кто должен быть призван на срочную службу, или всех военнообязанных.

Депутат уточнил, что на мобилизованных рассматриваемые нормы никак не распространятся, потому что эти люди уже призваны в Вооруженные силы России и проходят службу. По его словам, новой волны мобилизации в России сейчас не планируется. «Ее нет и не планируется», — сказал Картаполов.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября прошлого года, а 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался президенту Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из числа резервистов. Указ об окончании частичной мобилизации Путин не подписывал. При этом власти не раз заверяли, что возможность проведения второй волны не обсуждается.

Накануне в Госдуму внесли поправки, меняющие правила оповещения призывников. В частности, вводится новый способ рассылки повесток — заказным письмом или электронно через портал «Госуслуги».

Картаполов пояснял, что конкретный механизм рассылки повесток новыми способами будет утвержден постановлением правительства. При этом повестка одному человеку может быть отправлена разными способами. Если у него нет аккаунта на «Госуслугах», то он получит ее традиционным способом. «Новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок, [а также] необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом», — указывал глава думского комитета по обороне.

Тогда же он сообщил, что для уклоняющихся от призыва поправками к законопроекту будет предусмотрен ряд «обеспечительных» мер. Уклонистом будет считаться военнообязанный гражданин, если он отказался получать повестку или, например, не выходит на связь, пояснял Картаполов. При этом не явившийся по повестке россиянин будет обязан самостоятельно прийти в военный комиссариат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала.

Картаполов добавил, что если призывник вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности выезда за границу, управления транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и т.д.

Помимо этого, депутат анонсировал создание единого реестра военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Это сделает систему воинского учета «прозрачной, а сведения — актуальными», пояснял он.