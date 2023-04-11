В Думе заявили о праве регионов вводить ограничения для уклонистов

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Власти регионов смогут вводить дополнительные ограничения для «злостных уклонистов» от воинской службы, этот пункт будет содержаться в поправках о совершенствовании воинского учета, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

У руководства регионов будет возможность принимать меры — «те, которые они считают необходимым в этом случае», сказал парламентарий.

По словам Картаполова, ограничения против военнообязанных будут применяться, если они не придут в военкомат в течение 20 суток после получения уведомления военного комиссара за цифровой подписью. Депутат уточнил, что речь идет об ограничении на управление транспортным средством, на регистрацию индивидуального предприятия или статуса самозанятого, на сделки с недвижимостью, с земельными участками и на получение займов и кредитов.

Накануне депутат говорил, что уклоняющимся от призыва также ограничат выезд за границу.

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