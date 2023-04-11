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В Думе объяснили, когда электронная повестка будет считаться полученной

Картаполов: повестка считается полученной с момента размещения в личном кабинете
Накануне Картаполов объявил, что Госдума уравняет электронные и бумажные повестки. По его словам, электронная повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах»
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Электронная повестка для явки в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в создаваемом властями едином реестре военнообязанных будут содержаться личные данные военнообязанных, включая место проживания и военно-учетную специальность. «Этот реестр позволит вносить изменения в личные дела военнообязанных без необходимости присутствия самих призывников, зачастую в автоматизированном режиме», — отметил депутат.

Картаполов также пояснил, что все данные со смежных государственных ресурсов также будут автоматически попадать в реестр военнообязанных. «Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного», — подчеркнул он.

На уточняющий вопрос о том, что будет, если человек не заходил в свой кабинет на «Госуслугах» и поэтому не получил повестку, Картаполов заявил: «Понятно что могут быть такие случаи, поэтому ничего с человеком не случится, если он в призывную кампанию, которая идет, не посмотрел, не нашел и не увидел эту повестку».

При этом, по словам депутата, в следующую призывную кампанию призывник обязан в течении двух недель с момента ее начала сам явиться в военных комиссариат. Если он этого не сделает, то ему запретят выезд из страны и введут «другие ограничения».

Поправки, меняющие правила оповещения призывников, внесли в Госдуму накануне. В частности, вводится новый способ рассылки повесток — заказным письмом или электронно через портал «Госуслуги». Картаполов пояснял, что конкретный механизм рассылки повесток новыми способами будет утвержден постановлением правительства. При этом повестка одному человеку может быть отправлена разными способами: если у него нет аккаунта на «Госуслугах», то он получит ее традиционным способом.

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Тогда же он сообщил, что для уклоняющихся от призыва поправками к законопроекту будет предусмотрен ряд «обеспечительных» мер. Так, если гражданин отказался получать повестку или, например, не выходит на связь, то он должен будет прийти в военный комиссариат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала. Если призывник вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности выезда за границу, управления транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и т.д.

Ранее Картаполов также заявил, что новые правила получения повесток для явки в военкомат коснутся не только срочников, а всех военнообязанных. Депутат уточнил, что на мобилизованных рассматриваемые нормы никак не распространятся, потому что эти люди уже призваны в Вооруженные силы России и проходят службу. По его словам, новой волны мобилизации в России сейчас «нет и не планируется».

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Андрей Картаполов Госдума повестка Госуслуги

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
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