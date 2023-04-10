Госдума уравняет электронные и бумажные повестки

Военнообязанные смогут получать электронные повестки через Госуслуги или в МФЦ. Кроме того, дистанционно можно будет вставать на учет или сниматься с него, а также вносить изменения в учетные данные, сказал депутат Картаполов

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Электронные оповещения от военкоматов будут дублировать бумажные повестки, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В парламент внесены поправки о совершенствовании воинского учета, направленные на его цифровизацию, отметил он.

«Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения через бумажные повестки, через работодателя. Таже вводится оповещение заказными почтовыми отправлениями и предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде», — сказал Картаполов.

Военнообязанные смогут получать электронные повестки через Госуслуги или в МФЦ, добавил он. «Военнообязанный будет меньше ходить в военный комиссариат. Очень многие операции будут производиться дистанционно, включая первичную постановку на учет, снятие с учета и внесение изменений в учетные данные. При этом прохождение медицинской комиссии и профессионального отбора необходимо будет осуществлять в результате личной явки после получения повестки», – сказал депутат.

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