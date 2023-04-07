Кремль отказался комментировать идею папы римского о пасхальном перемирии

Песков: в Кремле не слышали от Ватикана заявлений о пасхальном перемирии на Украине

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В Кремле видели публикации о идее папы римского Франциска установить перемирие на Украине в честь Пасхи, но не видели никаких официальных заявлений Ватикана на этот счет.

«Поэтому не считаем нужным и возможным комментировать», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее ТАСС со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который в свою очередь ссылался на личный разговор с папой римским Франциском, заявил, что понтифик предложил установить в зоне боевых действий двухнедельное перемирие на время празднования католиками и православными Пасхи.

«Следующая неделя — это неделя Пасхи католическая, а потом неделя Пасхи православная. И только что папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне специальной военной операции на Украине прекратились все боевые действия на две недели, на католическую и православную пасхальные недели. То есть чтобы с этого воскресенья и в течение двух недель вообще не было никаких наступлений, чтобы все прекратили друг в друга стрелять и было объявлено перемирие», — рассказал Севастьянов.

В январе президент и верховный главнокомандующий России Владимир Путин отдал приказ о рождественском перемирии: министру обороны Сергею Шойгу было поручено ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения с 12:00 6 января до полуночи 7 января. Такое решение было принято по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Минобороны России заявляло, что соблюдает эти условия. Президент Украины Владимир Зеленский отверг перемирие, назвав идею «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение» украинских войск в Донбассе и передвинуть боеприпасы, технику и мобилизованных ближе к украинским позициям. В феврале Шойгу заявил, что ВСУ во время предложенного Россией перемирия произвели более 550 артиллерийских и минометных обстрелов.