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Шойгу назвал число обстрелов со стороны ВСУ во время Рождества

Шойгу: ВСУ в рождественский период произвели более 550 обстрелов
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

ВСУ во время предложенного Россией рождественского прекращения огня произвели более 550 артиллерийских и минометных обстрелов, заявил на селекторном совещании глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Его вступительное слово ведомство опубликовало в своем телеграм-канале.

По словам министра, такие действия свидетельствуют «о варварской сущности украинского руководства». Российские войска ответным огнем подавляли украинскую артиллерию, уточнил Шойгу.

Президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин поручал Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января после предложения патриарха Кирилла установить рождественское перемирие.

Минобороны объявило о прекращении огня на эти 36 часов. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что о полном перемирии говорить невозможно и речь идет только о «прекращении инициативного огня» и наступательных действий.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложенное Россией временное прекращение огня, назвав его «прикрытием», чтобы «хоть ненадолго остановить продвижение» украинских военных». Представитель президента России Дмитрий Песков назвал реакцию Киева на предложение прекратить огонь на Рождество «циничной и необъяснимой».

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Персоны
Рождество Сергей Шойгу ВСУ Минобороны Украина

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

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