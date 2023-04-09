Кремль увидел несдержанность Запада из-за ядерного хранилища в Белоруссии

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Запад несдержанно отреагировал на планы России построить хранилище для тактического ядерного оружия в Белоруссии и забыл об оружии США в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется, в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сказал Песков.

В конце марта президент России Владимир Путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Такое решение он объяснил соответствующими просьбами со стороны белорусского президента Александра Лукашенко и планами Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. К 1 июля Россия завершит строительство хранилища для такого оружия в Белоруссии, пояснял глава государства.

Решение России о размещении тактического ядерного оружия в соседней стране раскритиковали США и Евросоюз. Брюссель пригрозил в ответ ввести новые санкции. Президент США Джо Байден назвал разговоры о размещении ядерного оружия в Белоруссии опасными, а его французский коллега Эмманюэль Макрон призвал Китай «оказать давление на Россию, чтобы она никогда не использовала химическое или ядерное оружие».

Песков назвал слова Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия за пределами стран, которые им располагают, критикой в адрес США. Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия на базах в Европе, пообещал он.