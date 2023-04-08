Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
WSJ узнала о готовности США к «творческим решениям» по обмену Гершковича Политика, 15:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:30
Власти Москвы назвали сроки строительства станции метро «Суворовская» Общество, 15:28
Кремль счел «яростной критикой США» слова Макрона о ядерном оружии Политика, 15:09
Акинфеев рассказал о своей футбольной мечте Спорт, 15:03
Ковитиди назвала «поиск предателей» способом спасти репутацию НАТО Политика, 15:02
World Obesity предупредила об угрозе ожирения для более чем 51% населения Социальная экономика, 15:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Теннисистка Потапова нанесет символический удар перед матчем «Спартака» Спорт, 14:47
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 14:40
США перебросили на Ближний Восток атомную подлодку с ракетами «Томагавк» Политика, 14:36
Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище Политика, 14:23
Минобороны сообщило об уничтожении трех складов с боеприпасами ВСУ Политика, 14:19
Рождаемость в Италии упала до минимума за 160 лет Общество, 14:13
Колосков раскритиковал форму «Спартака» и «Динамо» перед дерби Спорт, 14:09
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Политика ,  
0 

Кремль счел «яростной критикой США» слова Макрона о ядерном оружии

Песков о словах Макрона: такой критики от Франции в адрес США мы не слышали давно
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Jacques Witt / Reuters)

Высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия за пределами стран, которые им располагают, является критикой в адрес США, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом он сказал ведущему телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Заявление Макрона о ядерном оружии прозвучало во время его совместной пресс-конференции в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Такое вооружение, сказал французский лидер, «ни при каких обстоятельствах»
не должно размещать за пределами ядерных держав.

Зарубин попросил Пескова прокомментировал слова Макрона. «Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно», — ответил представитель Кремля.

Материал дополняется. 

Теги
Дмитрий Песков Эмманюэль Макрон ядерное оружие США
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter