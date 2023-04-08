Кремль счел «яростной критикой США» слова Макрона о ядерном оружии

Песков о словах Макрона: такой критики от Франции в адрес США мы не слышали давно

Эмманюэль Макрон (Фото: Jacques Witt / Reuters)

Высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия за пределами стран, которые им располагают, является критикой в адрес США, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом он сказал ведущему телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Заявление Макрона о ядерном оружии прозвучало во время его совместной пресс-конференции в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Такое вооружение, сказал французский лидер, «ни при каких обстоятельствах»

не должно размещать за пределами ядерных держав.

Зарубин попросил Пескова прокомментировал слова Макрона. «Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно», — ответил представитель Кремля.

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