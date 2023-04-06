Кремль пообещал ответ Москвы на ядерное оружие США в Европе

Дмитрий Песков (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия на базах в Европе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, вызывает ли обеспокоенность в Кремле наличие ядерного оружия США на базах в Европе.

Песков также заявил, что на заседании Высшего госсовета Союзного государства не было речи о размещении российского стратегического оружия в Белоруссии.

«Я не могу сказать, в какой степени это обсуждалось на вчерашней беседе — беседа действительно была очень продолжительной, но сегодня об этом речи не шло», — сказал представитель Кремля.

Накануне вечером президент Белорусси Александр Лукашенко прилетел в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Беседа президентов продлилась несколько часов и закончилась поздно вечером.

В четверг, 6 апреля, президенты провели заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Кремль анонсировал, что президенты собирались рассмотреть, как выполняются основные направления договора о Союзном государстве на 2021–2023 годы.

25 марта 2023 года Путин заявил, что Россия намерена разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Он пообещал тогда, что с 3 апреля Москва начнет обучать белорусские экипажи, а к 1 июля построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений.