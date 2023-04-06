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Политика ,  
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Высокий спрос на Leopard 2 замедлил разработку танка MGCS

Немецкий концерн сообщил о задержке разработки танка MGCS из-за Leopard 2

Из-за возросшего спроса на танки Leopard 2 может задержаться разработка франко-германской боевой машины MGCS (Main Ground Combat System, «основная наземная боевая система»), сообщила глава ведущего военно-промышленного концерна Германии Renk Зузанне Виганд в интервью изданию WirtschaftsWoche.

«Суммарно мы фиксируем запрос минимум на 300 танков Leopard. [После изготовления] они могут стоять на вооружении около 40 лет. Необходимо оценить с политической точки зрения, что это означает для дальнейшей реализации программы MGCS», — сказала Виганд.

По словам источников газеты, заинтересованные в MGCS стороны — то есть Италия, Португалия и Финляндия — должны решить, насколько им нужна новая система, и если нужна, то к какому сроку. Виганд объяснила, что «Леопарды» еще долгое время будет предпочтительным продуктом немецкого ВПК. К тому же они «доступны, легко поддаются модификациям и существенно дешевле», добавила она.

Председатель военного комитета Европейского союза Роберт Бригер добавил, что переговоры, «мягко говоря, не слишком оптимистичны» относительно необходимости создания новой системы.

MGCS разрабатывает немецкая компания Rheinmetall, которая выпускает Leopard 2. Танк разрабатывается совместно с Францией. Как писал в сентябре 2020 года Bild, он должен выйти на рынок в 2035 году и значительно превзойти по характеристикам Leopard 2. В реализации проекта помимо Rheinmetall участвуют немецкая Krauss-Maffei Wegmann и французская Nexter Systems.

Популярность Leopard 2 возросла в связи с военной операцией на Украине. В январе страны Балтии призвали Германию дать Киеву танки в качестве военной помощи. 25 января Берлин дал согласие на это, и теперь европейские страны посылают Украине как Leopard, так и Leopard 2, а также британские Challenger 2 и французские AMX-10 RC.

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