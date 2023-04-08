Маск осудил попытки Пентагона удалить из соцсетей секретные документы

Илон Маск (Фото: Joshua Lott / Getty Images)

Бизнесмен, владелец соцсети Twitter Илон Маск раскритиковал власти США за попытки удалить с интернет-ресурсов утекшие секретные документы о контрнаступлении Украины. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Предприниматель прокомментировал твит о том, что Министерство обороны США пытается заставить Twitter удалить посты, содержащие секретные документы по Украине. Об этом же писала газета The New York Times. «Да, вы можете полностью удалить вещи из интернета — это отлично работает и не привлекает внимание к тому, что пытаетесь скрыть», — написал Маск.

NYT узнала об утечке секретных документов США об украинском наступлении. Они содержат сведения о том, что может понадобиться Украине для совершения кампании по состоянию на 1 марта. Это косвенно может дать «подсказки» России. Издание написало, что фотографии документов появились в соцсетях Twitter и Telegram.

Опрошенные газетой аналитики выразили сомнения в том, что документы полностью подлинны. Они утверждают, что некоторые данные, в частности, о количестве потерь сторон, были изменены для дезинформации. Власти Украины назвали «утечку данных» о наступлении ВСУ «псевдосливом».

Украинское руководство неоднократно говорило о планах провести наступление весной. Так, министр обороны Алексей Резников сообщил, что оно может состояться в апреле-мае с использованием полученных от Запада танков Leopard. Газета Politico писала со ссылкой на источники, что США в последние четыре-пять месяцев снабжали Киев вооружением, необходимым для наступление, и теперь ожидают, что к маю страна будет готова начать операцию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных. Речь, в том числе, идет о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который говорил о возможном наступлении армии Украины в ближайшие недели. «Это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных, они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию», — отметил Песков.