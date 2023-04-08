Блинкен не увидел «прочного мира» в случае прекращения огня на Украине

Блинкен выступил против переговоров о прекращении огня на Украине при текущих условиях

Если Россия и Украина договорятся о прекращении огня в текущих условиях, это не приведет к «справедливому и прочному миру», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью немецкому Funke.

«Для некоторых идея прекращения огня может показаться заманчивой — и я это понимаю. Но если это приведет к практической ратификации Россией захвата значительных украинских территорий, это не будет справедливым и прочным миром», — сказал Блинкен (цитата по Welt).

По его мнению, Россия могла бы перегруппировать свои войска и через определенное время снова начать боевые действия. «Россия должна дойти до точки, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры», — добавил Блинкен.

О том, что призывы к перемирию на Украине пока неприемлемыми, говорил в середине марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, прекращение огня даст Москве больше времени на то, чтобы нарастить силы: «Подготовить и провести тренировки новых людей и попытаться спланировать новое наступление».

При этом к возобновлению мирных переговоров между Москвой и Киевом «как можно скорее» призвали лидер Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон во время недавнего визита последнего в Пекин.

Украина готова рассмотреть возможность переговоров с Россией, если они будут основываться на ряде базовых, универсальных принципов, среди которых уважение к ее территориальной целостности и суверенитету, говорил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Российская сторона заявляла о готовности к переговорам с Киевом, но без предварительных условий и с учетом появления в составе России новых территорий.