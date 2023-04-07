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Гибель военкора Татарского ,  
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Прощание с Владленом Татарским пройдет 8 апреля на Троекуровском кладбище

Прощание с Владленом Татарским начнется в 12:00 мск на Троекуровском кладбище в Москве
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

Прощание с военкором Владленом Татарским начнется 8 апреля в 12:00 в похоронном зале Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале журналиста.

Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля при взрыве в петербургском кафе «Патриот-бар», где проходил его творческий вечер. Еще 42 человека при взрыве пострадали.

По подозрению в причастности ко взрыву задержали Дарью Трепову 1997 года рождения. Она присутствовала на творческом вечере и подарила военкору статуэтку. Басманный суд Москвы арестовал ее до 2 июня. Трепову обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

Полиция опубликовала видео с допросом подозреваемой. На записи Трепова говорит: «Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась». На вопрос, кто передал ей эту статуэтку, задержанная ответила: «Можно я попозже расскажу?».

«Фонтанка» писала, что девушка получала задания из Киева. Первым заданием было знакомство с Татарским в начале марта. Потом Трепова отправилась в Москву, чтобы забрать там «тайную вещь», а затем ей поручили снова встретиться с журналистом и передать ему бюст. По информации издания, Трепова не знала о бомбе, но «догадывалась о чем-то плохом». После этого она должна была улететь в Узбекистан, а оттуда — на Украину.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что взрыв организовали «спецслужбы Украины» с привлечением «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом). На Украине произошедшее назвали «внутренним терроризмом», а ФБК заявил, что не занимается терроризмом.

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Татарский освещал военную операцию на Украине. На его телеграм-канал подписано более 500 тыс. человек. Он был посмертно награжден орденом Мужества «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».

Теги
Троекуровское кладбище Владлен Татарский
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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