Минздрав: количество пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 42

Число пострадавших при взрыве в Петербурге возросло до 42

Фото: Виктория Саитова / РБК Петербург

После взрыва в кафе «Патриот» в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, к врачам в общей сложности обратились 42 человека, из них трое несовершеннолетних, сообщила пресс-служба Минздрава.

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 42 человека, в их числе трое несовершеннолетних», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В Минздраве уточнили, что 24 пострадавших все еще остаются под наблюдением врачей в больницах, из них трое находятся в тяжелом состоянии.

Утром этого же дня в ведомстве рассказали, что количество раненых составляло 40 человек.

Взрыв в кафе, где проходил творческий вечер Татарского, произошел 2 апреля. Сработало взрывное устройство, которое было вмонтировано в статуэтку, подаренную Татарскому.

По подозрению в причастности к взрыву была задержана Дарья Трепова 1997 года рождения, которая присутствовала на встрече и подарила военкору статуэтку. Ее этапировали в Москву. 4 апреля Басманный суд Москвы на закрытом заседании избрал ей меру пресечения в виде ареста до 2 июня.

Трепову обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: п. «б» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 4 ст. 222.1 УК (незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой).

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