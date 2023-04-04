«Фонтанка» узнала о показаниях Треповой об инструкциях от «куратора»

«Фонтанка» сообщила, что Трепова сказала на допросе, что получала задания от «кураторов» в Telegram, но не знала о бомбе в статуэтке

Дарья Трепова (Фото: СК РФ)

Дарья Трепова, подозреваемая по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский, получала информацию и задания через Telegram, пишет «Фонтанка», которой стали известны детали допроса девушки.

По данным издания, которое ссылается на данные допроса Треповой, она читала украинские телеграм-каналы и познакомилась там с неким «активистом». Он после общения предложил ей переехать в Киев, чтобы работать там в медиа. Но перед этим девушка должна была пройти «стажировку».

Источник в МВД также сообщил РБК, что, по одной из версий, Трепова общалась со своими «кураторами» в Telegram. Следствие проверяет информацию о причастности этих людей к взрыву в кафе. Их личности не установлены.

По данным «Фонтанки», девушка получила от украинской стороны несколько заданий. Первым было знакомство с Татарским в книжном магазине «Листва» в начале марта. Затем Трепова поехала в Москву, чтобы забрать там «тайную вещь».

Следующим заданием было отправиться на новую встречу с Татарским и передать ему бюст. Как пишет «Фонтанка», Трепова сообщила, что не знала о бомбе в нем, но «догадывалась о чем-то плохом». Отдав бюст Татарскому, девушка осталась в кафе.

После выполнения этого задания ей обещали, что она 3 апреля улетит в Узбекистан, а оттуда уже попадет на Украину, утверждает «Фонтанка».

Взрыв произошел в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной 2 апреля во время творческой встречи с Татарским. Погиб только он, пострадали 40 человек. По данным источника РБК, взрывное устройство имело мощность от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно.

Трепову задержали в Петербурге 3 апреля. В тот же день СК переквалифицировал уголовное дело по факту инцидента со статьи «убийство» на «теракт». Национальный антитеррористический комитет заявил, что взрыв организовали «спецслужбы Украины» с привлечением «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом).

На Украине произошедшее назвали «внутренним терроризмом», а ФБК заявил, что не занимается терроризмом.