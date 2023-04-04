«Фонтанка» узнала о показаниях Треповой об инструкциях от «куратора»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 03 апр, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 03 апр, 17:55
Трейдеры за сутки лишились $30 млн из-за скачков курса Dogecoin Крипто, 15:37
Отец рекордсмена сборной России по хоккею Мичкова найден мертвым Спорт, 15:32
Где получить доступ к мировым методикам лечения не уезжая за рубеж РБК +, 15:31
Какие агротехнологии Россия может предложить миру Тренды, 15:30
Подозреваемой в убийстве Татарского предъявили обвинение в теракте Политика, 15:29
Путин заявил, что санкции против России останутся надолго Политика, 15:25
Тест: как хорошо вы знаете московское метро Недвижимость, 15:25
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
ФСБ пресекла в Подмосковье нелегальную трансляцию «Радио свобода» Политика, 15:23
Судья не разрешил СМИ транслировать заседание с участием Трампа Политика, 15:23
Какой тип руководителя привел Victoria’s Secret, Lego и Zoom к успеху Pro, 15:20
Что мешает производителям гофроупаковки использовать вторичное сырье РБК +, 15:20
В Белоруссии задержали планировавшего теракты в Гродно россиянина Политика, 15:19
Что ждет московский рынок элитной недвижимости РБК и Ahead, 15:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:12
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Гибель военкора Татарского ,  
0 

«Фонтанка» узнала о показаниях Треповой об инструкциях от «куратора»

«Фонтанка»: Дарья Трепова получала задания от своего «куратора»
«Фонтанка» сообщила, что Трепова сказала на допросе, что получала задания от «кураторов» в Telegram, но не знала о бомбе в статуэтке
Дарья Трепова
Дарья Трепова (Фото: СК РФ)

Дарья Трепова, подозреваемая по делу о теракте в петербургском кафе, в результате которого погиб блогер Владлен Татарский, получала информацию и задания через Telegram, пишет «Фонтанка», которой стали известны детали допроса девушки.

По данным издания, которое ссылается на данные допроса Треповой, она читала украинские телеграм-каналы и познакомилась там с неким «активистом». Он после общения предложил ей переехать в Киев, чтобы работать там в медиа. Но перед этим девушка должна была пройти «стажировку».

Источник в МВД также сообщил РБК, что, по одной из версий, Трепова общалась со своими «кураторами» в Telegram. Следствие проверяет информацию о причастности этих людей к взрыву в кафе. Их личности не установлены.

По данным «Фонтанки», девушка получила от украинской стороны несколько заданий. Первым было знакомство с Татарским в книжном магазине «Листва» в начале марта. Затем Трепова поехала в Москву, чтобы забрать там «тайную вещь».

Следующим заданием было отправиться на новую встречу с Татарским и передать ему бюст. Как пишет «Фонтанка», Трепова сообщила, что не знала о бомбе в нем, но «догадывалась о чем-то плохом». Отдав бюст Татарскому, девушка осталась в кафе.

После выполнения этого задания ей обещали, что она 3 апреля улетит в Узбекистан, а оттуда уже попадет на Украину, утверждает «Фонтанка».

Читайте на РБК Pro
Какие разработки в области нейросетей скрывает Apple
ВНЖ за 15 млн рублей: как Россия привлекает зарубежных инвесторов
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Это боль: какие стоматологические материалы будут в дефиците в 2023 году

Взрыв произошел в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной 2 апреля во время творческой встречи с Татарским. Погиб только он, пострадали 40 человек. По данным источника РБК, взрывное устройство имело мощность от 300 до 450 г в тротиловом эквиваленте, его привели в действие дистанционно.

Трепову задержали в Петербурге 3 апреля. В тот же день СК переквалифицировал уголовное дело по факту инцидента со статьи «убийство» на «теракт». Национальный антитеррористический комитет заявил, что взрыв организовали «спецслужбы Украины» с привлечением «агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен, также признан иноагентом).

На Украине произошедшее назвали «внутренним терроризмом», а ФБК заявил, что не занимается терроризмом.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Владлен Татарский теракт Санкт-Петербург
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Володин связал гибель Татарского с поддержкой США и ЕС Киева
Политика
Путин посмертно наградил военкора Татарского орденом Мужества
Политика
Белый дом заявил об отсутствии данных о причастных к убийству Татарского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter