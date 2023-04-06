МИД Китая предложил США и НАТО взять ответственность за кризис на Украине

Ответственность за происходящее на Украине должны взять на себя США и НАТО, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Пекин — инициатор мирного урегулирования конфликта и сторонник переговоров, добавила она

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НАТО и США должны взять на себя ответственность за конфликт на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает «РИА Новости».

По ее словам, Североатлантический альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление.

Дипломат отметила, что Пекин всегда занимал «объективную и справедливую позицию» по поводу кризиса на Украине, а также является «инициатором политического урегулирования кризиса» и сторонником проведения переговоров между Москвой и Киевом.

Также Мао Нин напомнила, что Китай предложил собственное видение урегулирования конфликта. По ее словам, история покажет, кто на самом деле стоит на стороне справедливости.

Страны НАТО обеспокоены сближением Китая и России, а также считают, что в Восточной Азии может повториться «произошедшее на Украине», говорил ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также предостерегал Пекин от поставок оружия России. О том, что Китай может поставить Москве вооружения, говорил также госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, у США есть данные, которые говорят о том, что Китай оказывает России помощь другими способами. По данным Bloomberg, речь может идти о поставках снаряжения, а также об экономической поддержке, которая помогает Москве избежать последствий санкций. В то же время, по его словам, Вашингтон не видел доказательств отправки России летальных вооружений.

Пекин поставки вооружений Москве и планы таких поставок категорически отрицает. Пекин также предложил свой план урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, в котором говорится, что обязательным условием мира должно стать «уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН», отказ от «менталитета холодной войны», прекращение боевых действий на Украине и возобновление мирных переговоров. После публикации плана генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к Пекину «нет большого доверия». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел «мирного плана» в предложенных Пекином принципах.

Также в Китай 5 апреля прилетел с визитом президент Франции Эмманюэль Макрон. Макрон приехал в Китай вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Французский президент пробудет в стране три дня. Утром 6 апреля провел в Пекине встречу с премьером госсовета КНР Ли Цяном, который также встретился и с фон дер Ляйен.