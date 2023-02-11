Лула да Силва призвал дать России условия для прекращения спецоперации

России нужны минимальные условия для прекращения боевых действий на Украине, необходимо дать их Москве, а также следует говорить о мирном урегулировании конфликта. а не о «войне», заявил президент Бразилии Лула да Силва в интервью телеканалу CNN.

«США прекратили войну во Вьетнаме. Это было не просто, но они это сделали. Если они (Россия. — РБК) совершают ошибку, нам следует ее исправить», — сказал он.

Лула да Силва не назвал, какие конкретно условия следует дать Москве, однако он призвал глав стран прекратить конфликт и сесть за стол переговоров. По мнению бразильского президента, необходимо создать группу стран, выступающих за мир, потому он намерен обсудить это с другими лидерами, в частности президентом России Владимиром Путиным, президентом США Джо Байденом, лидером КНР Си Цзиньпином.

Ранее Лула да Силва выразил готовность стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Он счел ошибочным решение России начать спецоперацию, однако добавил, что «когда один не хочет, двое не дерутся».

Президент Бразилии отказался поставлять вооружение Украине, чтобы «даже косвенно» не становиться участником конфликта. По его мнению, важнее собрать группу тех, кто «обладает достаточной силой, которую будут уважать за переговорным столом».

Путин и Лула да Силва уже проводили телефонные переговоры в декабре, однако не затрагивали тему Украины, следует из сообщения Кремля. Президенты обсуждали двустороннее сотрудничество и партнерство на международной арене, в том числе в рамках БРИКС.

В Кремле говорили, что Москва открыта к диалогу, однако не видит такой возможности, пока Киев называет условиями переговоров вывод российских войск с территории Украины и возвращение контроля над присоединившимися к России в конце сентября регионами.