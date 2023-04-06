Белорусский магазин с аналогами товаров IKEA откроется в Москве в апреле

Фото: Swed.house / VK

Первый магазин белорусского бренда Swed House откроется в России 15 апреля. Об этом ТАСС сообщили в московском ТРЦ «Щелковский», где будет находиться торговая точка.

В магазине будут продавать товары собственного бренда Swed House, «а также аналоги IKEA»: товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары и плюшевые игрушки — акулы.

Магазины шведской сети IKEA приостановили работу в России после начала военной операции на Украине. Летом 2022 года компания распродала оставшиеся товары и сократила бизнес в стране. В феврале источники РБК сообщили, что Ingka Group, которой принадлежат магазины IKEA и ТЦ «Мега», начала искать покупателей на свою недвижимость в России. Три завода компании (в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях) купили российские компании «Лузалес» и «Слотекс».

Компания ООО «Мердем», которой принадлежит сеть магазинов Swed House, с 2018 года занималась оптовыми поставками хозяйственных товаров в Белоруссию и Россию. В декабре 2021 года в компании запланировали открытие собственных брендовых магазинов совместно с партнерами в Китае. После ухода IKEA с российского рынка планы компании изменились. Как рассказывал собственник сети Мурат Шагылыджов, Swed House наладила сотрудничество со всеми производствами, которые работали с ушедшими из России компаниями, в том числе IKEA.

Всего по России планируется открыть 50 точек продаж, десять из них — в Москве. Ведутся переговоры с Санкт-Петербургом, говорил в феврале Шагылыджов. Там первый магазин может начать работу в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе. В 2023–2024 годах магазин Swed House может открыться и в Казани.