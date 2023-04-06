Белорусский магазин с аналогами товаров IKEA откроется в Москве в апреле

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 05 апр, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 05 апр, 16:05
В Москве открыли памятник Владимиру Жириновскому Город, 10:21
Альфа-банк получил убыток впервые с 2009 года Финансы, 10:16
Мощный камбэк. Фильм с Джонни Деппом откроет Каннский кинофестиваль Life, 10:13
Почему театр начинается со школы Специальный проект, 10:11
Подлодка «Алроса» провела учебные торпедные стрельбы в Черном море Политика, 10:09
Владелец «Пятерочки» рассказал о «потребительском патриотизме» Бизнес, 10:00
Названы районы Москвы, где сильнее всего выросли цены на новостройки Недвижимость, 09:57
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Corriere della Sera сообщила о выявленной у Берлускони лейкемии Политика, 09:54
Сможет ли глобальная экономика избежать «потерянного десятилетия» Pro, 09:52
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 09:49
В Голландии футболисту разбили голову зажигалкой во время матча. Видео Спорт, 09:48
Белорусский магазин с аналогами товаров IKEA откроется в Москве в апреле Бизнес, 09:38
Курс доллара превысил ₽80 впервые почти за год Инвестиции, 09:28
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 09:26
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Война санкций ,  
0 

Белорусский магазин с аналогами товаров IKEA откроется в Москве в апреле

Первый магазин белорусского Swed House откроется в московском ТРЦ «Щелковский» 15 апреля
Фото: Swed.house / VK
Фото: Swed.house / VK

Первый магазин белорусского бренда Swed House откроется в России 15 апреля. Об этом ТАСС сообщили в московском ТРЦ «Щелковский», где будет находиться торговая точка.

В магазине будут продавать товары собственного бренда Swed House, «а также аналоги IKEA»: товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары и плюшевые игрушки — акулы.

Магазины шведской сети IKEA приостановили работу в России после начала военной операции на Украине. Летом 2022 года компания распродала оставшиеся товары и сократила бизнес в стране. В феврале источники РБК сообщили, что Ingka Group, которой принадлежат магазины IKEA и ТЦ «Мега», начала искать покупателей на свою недвижимость в России. Три завода компании (в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях) купили российские компании «Лузалес» и «Слотекс».

Компания ООО «Мердем», которой принадлежит сеть магазинов Swed House, с 2018 года занималась оптовыми поставками хозяйственных товаров в Белоруссию и Россию. В декабре 2021 года в компании запланировали открытие собственных брендовых магазинов совместно с партнерами в Китае. После ухода IKEA с российского рынка планы компании изменились. Как рассказывал собственник сети Мурат Шагылыджов, Swed House наладила сотрудничество со всеми производствами, которые работали с ушедшими из России компаниями, в том числе IKEA.

Всего по России планируется открыть 50 точек продаж, десять из них — в Москве. Ведутся переговоры с Санкт-Петербургом, говорил в феврале Шагылыджов. Там первый магазин может начать работу в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе. В 2023–2024 годах магазин Swed House может открыться и в Казани.

Теги
IKEA Белоруссия Москва Щелково
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Покупатель активов IKEA рассказал о планах производства школьной мебели
Бизнес
Ефимов сообщил о конкурсе на поставку Москве медицинской мебели по офсету
Экономика
В список товаров для параллельного импорта добавили IKEA, YSL и Zanussi
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter