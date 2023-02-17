Владелец IKEA и «Мега» решил продать всю недвижимость в России

Группа Ingka начала поиски покупателя более чем на 2 млн кв. м недвижимости в России, включая торговые центры «Мега» и площади магазинов IKEA. После продажи заводов IKEA эта сделка будет означать полный уход группы из страны

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Шведская Ingka Group, владеющая сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA и торговыми центрами «Мега», начала поиски покупателей на свою недвижимость в России. Об этом РБК рассказали источник на рынке ретейла, два источника в инвестиционных компаниях и источник на рынке недвижимости.

Ingka — крупнейший собственник торговой недвижимости в России, общая площадь принадлежащих компании торговых центров, по подсчетам «INFOLine-Аналитики», 2,3 млн кв. м, арендная площадь — 1,8 млн кв. м. Группа ищет покупателя на весь портфель своей недвижимости, говорят собеседники РБК. По их информации, сейчас идут переговоры минимум с двумя потенциальными покупателями (их имена не раскрываются), но они находятся в начальной стадии. Но, как отмечает источник РБК на рынке недвижимости, окончательное корпоративное решение о продаже этих активов еще не принято.

В пресс-службе Ingka Centers (подразделение Ingka Group, управляющее торговыми центрами) в ответ на запрос РБК сообщили, что не комментируют рыночные слухи. Там также добавили, что «Меги» продолжают работать, а компания сосредоточена на «обеспечении безопасности операций и качества обслуживания клиентов». При этом флагманские магазины IKEA в этих торговых центрах были закрыты почти год назад — в начале марта 2022 года.

Сколько могут стоить эти активы

В портфель недвижимости Ingka в России входят 14 торговых центров «Мега» (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде), гипермаркеты, в которых работали магазины IKEA, а также участки, на которых планировалось, но еще не было начато строительство новых торговых центров. Доход от аренды Ingka Centers в России, по оценке Forbes, по результатам 2021 года составил $350 млн.

Справедливая стоимость портфеля недвижимости Ingka Group в России составляет не менее $5 млрд, говорит генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но, учитывая дисконты, которые будут требоваться, цена в случае продажи может составить от $2,5–3 млрд, допускает он. Без учета дисконтов, исходя из доходов компании, оценка всего комплекса объектов могла составить $10 млрд и более, полагает управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский.

Продажу всех активов, которые принадлежат иностранным компаниям, входящим в перечень так называемых недружественных стран (то есть тех, которые ввели санкции в отношении России), с прошлого года согласует специальная комиссия при правительстве. Условием согласования сделок является скидка — не менее 50% от рыночной стоимости активов. Кроме того, с конца декабря условием одобрения сделок стало перечисление 10% от суммы сделки в бюджет России или рассрочка оплаты активов на один-два года.

В чем особенность торговых центров «Мега»

Глава ретейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько отмечает, что для Ingka Group торговая недвижимость в России была выгодным бизнесом, ее торговые центры не очень пострадали даже после пандемии COVID-19. «Но начало специальной военной операции привнесло фундаментальные изменения в бизнес компании, оставаться работать на российском рынке с учетом введения все новых санкций для европейской компании слишком рискованно», — говорит она.

На бизнес компании повлияло и то, что в «Мегах» доля магазинов закрывшихся международных брендов доходила до рекордных 50%, замечает Малахатько. Но благодаря тому что эти сети даже после закрытия продолжали платить аренду весь прошлый год, это не нанесло сильного удара по выручке, добавляет она. Кроме того, из-за приостановки работы магазинов IKEA весной 2022 года в торговых центрах серьезно упал трафик посетителей.

Несмотря на уход международных ретейл-сетей, «Меги» остаются качественным и интересным активом, который может быть интересен как профильным игрокам рынка коммерческой недвижимости, так и крупным холдингам, для которых этот актив будет непрофильным, уверена Малахатько. Это уникальная торговая сеть для России и Европы в целом и ее реальная стоимость, скорее всего, будет ниже рыночной, поэтому претенденты найдутся, согласен Казанский.

Но у компании вряд ли получится продать весь портфель активов целиком, считает Малахатько: «Из-за его величины такая сделка — на грани фантастики. Лучшим вариантом было бы поделить портфель и предлагать отдельные торговые центры в регионах различным инвесторам».

Как Ingka сокращает бизнес в России

Компания IKEA, из которой выросла Ingka Group, основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампардом, сейчас головной офис компании находится в Нидерландах. Первый гипермаркет IKEA в России открылся в 2000 году, а в 2002 году заработал первый торговый центр «Мега» в России.

В марте 2022 года, в ответ на начало боевых действий России на Украине, группа приостановила работу магазинов IKEA, а в августе окончательно прекратила продажу своих товаров. Она решила продать свои заводы в России, которые производили для IKEA пиломатериалы и мебельные фасады. Правительственная комиссии по согласованию сделок с иностранцами в феврале 2023 года одобрила эту сделку. При этом еще летом прошлого года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что IKEA не будет продавать торговую недвижимость. «IKEA продает только заводы и не продает сами магазины, потому что у них есть планы возобновить деятельность в России при появлении возможности везти продукцию с заводов в других странах и полностью пополнять коллекции», — говорил он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. В четверг, 16 февраля, в министерстве не стали комментировать продажу недвижимости и переадресовали вопросы в компанию.

В отчете за 2022 финансовый год (с сентября 2021-го по август 2022-го) группа указывала, что начала процесс сокращения масштабов деятельности в России, в том числе сокращение штата сотрудников. Однако о планах продажи торговых центров «Мега» не сообщалось, они продолжили работу. В отчете говорится, что «Меги» остаются открытыми, чтобы «многие люди в России имели доступ к своим повседневным потребностям и предметам первой необходимости, таким как продукты питания, бакалейные товары и аптеки».

Общая выручка Ingka Group за 2022 финансовый год выросла на 5,7%, до €42 млрд. Операционная прибыль составила €2 млрд, а чистая прибыль сократилась с €1,6 млрд до €0,3 млрд. В отчете указано, что это в основном связано с операциями на финансовом рынке, но на чистую прибыль также повлияло сокращение операций в России.