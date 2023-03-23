Покупатель активов IKEA рассказал о планах производства школьной мебели

В марте два производственных актива владельца IKEA группы Ingka были проданы российскому лесопереработчику «Лузалес». Глава совета директоров компании рассказал о ближайших планах развития и новых сферах производства

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Новый владелец двух предприятий, ранее принадлежавших шведской группе Ingka (владелец сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA и ТЦ«Мега»), рассматривает начало производства школьной и детской мебели. Об этом РБК рассказал Руслан Семенюк, председатель совета директоров ООО «Лузалес» — одного из крупнейших лесопереработчиков республики Коми и преемника производств шведского ретейлера.

В начале марта «Лузалес» закрыла сделку по покупке двух основных производств IKEA, специализирующихся на выпуске мебели и пиломатериалов: в Тихвине Ленинградской области и в поселке Красная Поляна Кировской области. Остальные производственные площадки IKEA, объединенные в один актив в Новгородской области, приобрела компания «Слотекс», специализирующаяся на выпуске фасадов и кухонных столешниц.

Ранее среди претендентов на эти активы назывались лесопромышленный холдинг Segezha Group, группа ПИК и компания по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan. Как и многие иностранные компании, шведская группа приостановила работу в России вскоре после начала боевых действий России на Украине, в дальнейшем начала сокращать количество сотрудников. В феврале 2023 года стало известно, что также компания намерена продать и собственную торговую недвижимость.

Какую мебель будет производить «Лузалес»

«Хотелось бы, чтобы в школах, во всех наших школах и садиках стояли парты, стулья из массива», — говорит Семенюк, поясняя, что в текущий момент школьная мебель из ДСП хотя и доступна по цене, но быстро приходит в негодность. «Ученик поставит рюкзак или сядет и у мебели из спрессованных отходов переработки крошатся края, потом вещами задеваешь и это все рвется, получается неудобно», — объясняет задумку предприниматель. Поэтому одним из проектов на новом для «Лузалеса» направления выпуска предметов интерьера станет проработка модели технологии, при которой мебель из массивной доски для учебных заведений будет конкурентоспособна.

В целом, говоря о дальнейших планах по выпуску мебельной продукции, предприятия продолжат привычный для них выпуск стеллажей, столов, кроватей, комодов, тумбочек и прочих предметов интерьера.

Однако в модельный ряд будут внесены изменения, так как дизайны IKEA остаются за ней: для разработки новых линеек будут привлечены архитектурные бюро. Выпуск новой продукции, которая по прогнозу главы «Лузалеса» появится через два-три месяца, будет создан новый бренд.

Одним из основных каналов продаж мебели он видит российские маркетплейсы и рассчитывает, что компания сможет производить продукт, в котором будет заинтересована иностранная аудитория. В частности, рынки Ближнего Востока, стран Африки и Латинской Америки. Не исключает Семенюк, в будущем, и поставки в страны Запада.

Чем известен «Лузалес» Компания основана в 1999 году отцом Руслана Семенюка — Николаем Семенюком (умер в 2018 году). «Лузалес» специализируется на лесозаготовке, вывозе лесопродукции, глубокой переработке и реализацией готовой продукции. В частности, компания производит напольные доски, наличники, оцилиндрованное бревно, евровагонку. По (*.pdf) 2021 года, в долгосрочной аренде ООО «Лузалес» имеет лесные участки площадью более 1 млн га с годовым объемом расчетной лесосеки 1, 773 млн куб.м. У компании два лесопильных завода и предприятие по производству древесных топливных гранул. Компания реализует в текущий момент в регионе два инвестиционных проекта: расширение имеющихся производственных мощностей и строительство завода по производству фанерных плит. Их совокупная стоимость превышает 16 млрд руб. Выручка операционной компании ООО «Лузалес», по данным бухгалтерской отчетности за 2021 год (более поздних данных нет) составила 8,4 млрд руб, чистая прибыль — 2,3 млрд руб. Владеет предприятием Мария Семенюк, мать Руслана Семенюка. С 1 марта 2023 года ее доля находится в залоге у Росбанка.

Как проходила сделка с Ingka

Сделку, которая длилась более полугода, Руслан Семенюк называет «исторической». После объявления о продаже активов компания задумалась о приобретении части из них. «Но были определенные риски — компания большая, активы не дешевые», — описывает он. К подаче заявки на покупку, как он рассказывает, его подтолкнули близкие друзья, после чего в компании была сформирована рабочая группа, которая начала контактировать с представителями Ingka.

Компания проходила долгую проверку со стороны шведского мебельного гиганта, в первую очередь их интересовало происхождение и легальность средств компании, ее принадлежность к отрасли и желание сохранить рабочий коллектив. «Их интересовало, что на самом деле компания из лесопереработческой отрасли покупает [актив] не для того, чтобы завтра перепродать», — описывает Семенюк. Затем были этапы одобрения сделки российской правкомиссией и шведским правительством.

По его словам, «Лузалес» интересовали только два актива из трех, с производством в Кировской области предприятие работало последние 10 лет, поставляя собственную продукцию. Бизнесмен говорит, что оба предприятия находятся в отличном состоянии, но предприятие в Кировской области зависимо от поставок пиломатериала, туда из республики Коми будет перенаправлена часть продукции «Лузалеса». Также Семенюк считает, что для него потребуются дальнейшие инвестиции в автоматизацию и в целом одной из главных задач он видит увеличение мощностей и штата обоих производств.

Точную стоимость сделки по покупке предприятий глава «Лузалеса» не раскрыл отметив, что речь шла о нескольких миллиардах рублей. Ранее Семенюк отмечал, что сделку компания будет финансировать из собственных средств. Но сообщил, что производственная компания IKEA «Икеа Индастрис» полностью вышла из этих активов и, в отличие от части сделок последнего года, по продаже иностранных активов, не предполагала опциона на обратный выкуп. «В жизни все возможно. На сегодняшний день у них такой задачи не стоит», — комментирует Семенюк вопрос о возможном возвращении шведского гиганта в Россию.

Также в схему сделки вошли договоры аренды лесов предприятие в Тихвине (Ленинградская область), с более чем 150 тыс. куб м годовой расчетной лесосеки. «Лузалес» планирует заниматься там и лесовосстановлением: в 2022-ом компания запустила лесопитомник, который может выращивать до 8 млн еловых и сосновых саженцев, часть из них будут завезены на участки в Ленинградскую область.