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Политика ,  
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МИД объявил о скорой отправке удобрений нуждающимся странам

Замглавы МИДа Вершинин: две партии российских удобрений скоро направят нуждающимся странам

Россия в ближайшее время отправит две партии удобрений, заблокированные в европейских портах, нуждающимся странам, заявил замглавы МИДа Сергей Вершинин в интервью RT Arabic.

Всего, по словам дипломата, в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов арестовали 262 тыс. т российских удобрений. «Где-то в марте в Малави пришла первая партия таких удобрений. Сейчас еще две партии готовятся и будут отправлены», — сказал замминистра.

О том, что Россия готова бесплатно передать развивающимся странам около 300 тыс. т удобрений, заблокированных в портах Евросоюза, президент страны Владимир Путин заявил в сентябре 2022 года. Однако Евросоюз за счет санкций ограничил транзит через свою территорию удобрений, произведенных компаниями, которые принадлежат попавшим под ограничения россиянам. Впоследствии суда с российскими удобрениями стали задерживать в европейских портах.

В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН (Анкара и международная организация подписали соглашение как посредники) зерновую сделку. Договоренность состоит из двух частей. Первая подразумевает создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а вторая — снятие препятствий для экспорта российских удобрений. Срок действия соглашения истекал 18 марта, однако Россия согласилась продлить его до 18 мая.

Через несколько дней после продления сделки российский постпред при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что дальнейшая судьба соглашения будет зависеть от решения проблем с экспортом российских удобрений и сельхозпродукции. Вторая часть сделки о помощи ООН в урегулировании вопроса, по словам дипломата, «не выполняется ни на йоту».

Заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, выступая на этом же заседании, заверил, что ООН добилась значительного прогресса в реализации соглашения об экспорте российского продовольствия и удобрений. Однако для его исполнения есть препятствия, часть из которых касается платежных систем, уточнил он.

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При этом 28 ноября 2022 года представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что судно с российскими удобрениями сможет покинуть порт Нидерландов и отправиться в Африку. Оно должно было отвезти 20 тыс. т удобрений в Мозамбик, оттуда груз должны были переправить в Малави. На следующий день, 29 ноября, судно покинуло порт.

В конце марта Финляндия отпустила задержанное в порту Котка судно с российскими удобрениями. Оно простояло в порту несколько дней.

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МИД удобрения
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