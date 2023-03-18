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В ООН заявили о «значительном прогрессе» по решению проблем с удобрениями

Замгенсека ООН Гриффитс заявил о значительном прогрессе по проблеме с российским экспортом

Организация объединенных наций добилась значительного прогресса в реализации соглашения об экспорте российского продовольствия и удобрений в рамках зерновой сделки, но остается ряд препятствий, в частности, в сфере платежных систем, заявил на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Трансляция велась на сайте ООН.

«Мы добились значительного прогресса. Но препятствия остаются, особенно в отношении платежных систем. Нам еще многое предстоит сделать, и наши усилия по их преодолению будут продолжаться неустанно», — сказал он.

По мнению Гриффитса, необходимо, чтобы продолжали действовать и исполнялись в полном объеме как договоренность о вывозе зерна из украинских портов, так и соглашение о снятии ограничений на российский экспорт.

Выступая на том же заседании, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что соглашение по снятию ограничений на российский экспорт не выполняется «ни на йоту». По его словам, подписанную Россией и ООН договоренность западные страны «в упор не хотели замечать».

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Договор включал две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного и о содействии ООН снятию ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Представители ООН и Турции обязались контролировать, чтобы на кораблях не перевозили боеприпасы или вооружение.

В ноябре сделку продлили на 120 дней с условием автоматического продления при отсутствии претензий у сторон. Срок действия соглашения истекал 18 марта. Россия 14 марта объявила о продлении сделки на 60 дней.

В МИДе подчеркивали, что позиция Москвы впредь будет зависеть от «прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта»: банковских транзакций, логистики, страхования, размораживания финансовой деятельности и возобновления экспорта по аммиакопроводу Тольятти — Одесса.

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В Киеве на это заявили, что позиция России не соответствует соглашению с Турцией и ООН, и отметили, что сделка подлежит продлению как минимум на 120 дней. Украина выступает за продление соглашения на год и намерена включить туда порт Николаева.

По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, организация не обладает "всеми рычагами", чтобы разрешить проблемы с экспортом российских удобрений и продовольствия за 60 дней.

В Евросоюзе считают, что санкции против России не препятствуют экспорту российских удобрений.

Теги
ООН Зерновая сделка
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