В финском порту задержали судно с российскими удобрениями

В Финляндии задержали судно, на борту которого находятся 20 тыс. т удобрений из-за подозрения, что они принадлежат фигуранту санкционного списка ЕС

Вид на порт Котка (Фото: K. Salminen / Global Look Press)

В порту Котка на юге Финляндии задержали судно с удобрениями, которые, по данным местных властей, связаны с «российским олигархом», находящимся под санкциями Евросоюза, сообщает Yle.

Грузовое судно Smew сейчас стоит на якоре за пределами порта. По данным издания, на нем могут находиться 20 тыс. т удобрений; стоимость груза Yle оценивает в €10–12 млн.

«Мы выяснили, что удобрения, вероятно, принадлежит человеку, находящемуся в санкционном списке ЕС. Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены, если они будут обнаружены, — сказала изданию руководитель департамента по санкциям финского МИДа Пиа Сариваара. Если это не подтвердится, судно сможет проследовать дальше. Груз не будут задерживать, если он предназначен для третьей страны.

По словам генерального директора порта Хамина-Котка Киммо Наски, это первый случай, когда груз остановили в порту из-за санкций ЕС. РБК направил запрос в администрацию Котка.

Евросоюз в декабре допустил послабления для ряда российских подсанкционных лиц, разрешив им пользоваться размороженными в порядке исключения средствами или активами, если такие ресурсы необходимы для обеспечения поставок российских сельхозтоваров и удобрений в третьи страны. В то же время все транзакции в этом процессе должны получать одобрение контролирующих органов.

Цены на удобрения начали быстро расти после начала конфликта на Украине и ограничений, введенных против ряда российских и белорусских компаний, а также их владельцев. Содействие разблокировке экспорта российских удобрений было частью обязательств ООН в рамках зерновой сделки, заключенной при участии России, Украины и Турции.

Собственник задержанного в Финляндии груза пока неизвестен. Крупнейшие российские производители удобрений — «ФосАгро», «Акрон», «Еврохим», «Уралхим», а также сельхозпроизводитель «Русагро» — ранее принадлежали или контролировались бизнесменами, подпавшими под санкции ЕС (Андрей Гурьев, Вячеслав Кантор, Андрей Мельниченко, Дмитрий Мазепин, Вадим Мошкович). Из-за ограничений они уменьшили свои доли или вовсе вышли из капитала компаний.