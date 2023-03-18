Небензя поставил Западу ультиматум по выполнению зерновой сделки

Постпред в ООН Небензя дал Западу 2 месяца на решение проблем с сельхозэкспортом из России

Небензя заявил, что зерновая сделка в части снятия ограничений на российский сельхозэкспорт не выполняется «ни на йоту», и за те 60 дней, на которые она была продлена, Запад должен снять все санкции, препятствующие этому процессу

Василий Небензя (Фото: сайт Постоянного представительства России при ООН)

В течение двух месяцев, на которые была продлена зерновая сделка, Запад должен вывести из-под санкций операции, сопровождающие сельскохозяйственный экспорт из России, заявил постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. Трансляция заседания шла на медиаресурсе ООН.

«Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия с Украины по морскому коридору в своих интересах, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт», — сказал Небензя. По его словам, зерновая сделка в этой части «не выполняется ни на йоту».

Постпред добавил, что от решения этих проблем будет зависеть дальнейшая судьба соглашения, которое на данный момент продлено до 18 мая.

Зерновую сделку Россия, Украина, Турция и ООН заключили в июле прошлого года. Она состоит из двух частей. «Черноморская зерновая инициатива» предполагает создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН — снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции.

Среди проблем, которые возникают с российским экспортом, — блокировка российских удобрений в европейских портах и прекращение работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Москва также настаивает, что введенные против России санкции косвенно создают препятствия для экспорта зерна. Некоторые ограничения направлены на процессы производства сельхозпродукции и удобрений внутри страны, отмечали в МИДе.

В представительстве Евросоюза в России отвергли утверждения о санкционных помехах для российского сельхозэкспорта. «Санкции ЕС в отношении России не запрещают импортировать, экспортировать, покупать или торговать продуктами питания и удобрениями из России. Сделки разрешены, даже если в них участвуют подсанкционные лица, санкции не распространяются на третьи страны», — сообщили там РБК.

К началу текущего марта, по данным ООН, благодаря сделке с Украины вышли почти 780 судов с 23 млн т зерна. Киев предлагал продлить сделку сразу на год, а также добавить в соглашение порт Николаева.