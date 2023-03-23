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Финляндия отпустила задержанное в порту судно с российскими удобрениями

МИД Финляндии отпустил судно с российскими удобрениями, задержанное в порту из-за санкций
Судно сможет выйти из порта и продолжить путь в ближайшие дни. По данным Yle, на борту находится 20 тыс. т удобрений, связанных с человеком, попавшим под санкции Евросоюза
Вид на порт Котка
Вид на порт Котка (Фото: haminakotka.com)

МИД Финляндии разрешил грузовому судну, застрявшему в порту Котка на юге страны из-за санкций Евросоюза, следовать дальше, говорится в заявлении ведомства.

Судно было задержано 9 марта во время погрузки на него удобрений, которые, по данным властей Финляндии, связаны с человеком, попавшим под антироссийские санкции. О ком идет речь, не уточняется.

Ведомство отмечает, что санкционные правила ЕС не запрещают импорт российских удобрений на территорию блока или их транзит. Однако в соответствии с персональными санкциями активы лиц, оказавшихся в черном списке, должны быть заморожены. «[Освобождение от заморозки] может быть предоставлено, если экспорт осуществляется в третью страну в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Таким образом, удобрения, задержанные в порту Котка, могут продолжить свой путь в виде исключения», — сообщает МИД.

19 марта финские власти получили соответствующее уведомление от покупателя удобрений, а через три дня выдали разрешение на движение груза. При этом Хельсинки проконсультировался с Еврокомиссией, как того требуют правила ЕС, рассказали в МИДе. Судно может выйти из порта в ближайшие несколько дней.

По данным Yle, на судне под названием Smew находится до 20 тыс. т удобрений стоимостью €10–12 млн.

Крупнейшие российские производители удобрений: «ФосАгро», «Акрон», «Еврохим», «Уралхим», а также сельхозпроизводитель «Русагро» — ранее принадлежали или контролировались бизнесменами, попавшими под санкции ЕС (Андрей Гурьев, Вячеслав Кантор, Андрей Мельниченко, Дмитрий Мазепин, Вадим Мошкович). Из-за ограничений они уменьшили свои доли либо вышли из капитала компаний.

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В декабре 2022 года Евросоюз разрешил попавшим под санкции россиянам, которые до этого играли «существенную роль» в торговле продовольствием и удобрениями, пользоваться размороженными в порядке исключения средствами или активами, если такие ресурсы необходимы для обеспечения поставок российских сельхозтоваров и удобрений в третьи страны. Решение по каждому отдельному случаю принимают компетентные органы страны ЕС, заморозившей средства; они должны сообщить об этом другим государствам — членам блока.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия удобрения санкции порт
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