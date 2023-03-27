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В МИД Польши исключили передачу Украине всех МиГ-29

Замглавы МИД Польши Яблоньский: Варшава не будет передавать Киеву все МиГ-29
Перебрасывать истребители на Украину Варшава будет постепенно, заявили в МИДе. В середине марта Польша анонсировала скорую передачу Киеву четырех МиГ-29, не уточнив, сколько всего намерена поставить самолетов
Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Варшава не будет передавать Киеву все истребители МиГ-29, которые есть на вооружении страны, сказал в интервью RFM24 замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

Замминистра отметил, что передача боевых самолетов будет проходить постепенно. «Во-первых, чтобы эти поставки были эффективными <…> В то же время, мы должны укреплять безопасность Польши», — пояснил он.

Издание Wprost сообщало, что у Польши на вооружении 40 истребителей МиГ-29, но ВВС страны эксплуатируют только 29 из них.

О готовности передать Киеву истребители Варшава объявила в середине марта. Польский президент Анджей Дуда говорил 16 марта, что четыре Миг-29 поступят на Украину в ближайшие дни. Сколько всего самолетов страна планирует поставить Киеву и в какие сроки, не сообщалось. В Белом доме США действия Польши назвали суверенным решением, которое не меняет позиции Вашингтона по отправке самолетов F-16 — Соединенные Штаты по-прежнему не планируют поставлять их Киеву.

Истребители Украине передала и Словакия: 23 марта в страну прибыли первые четыре МиГ-29 из обещанных Братиславой 13 самолетов.

В Кремле действия Польши и Словакии посчитали «утилизацией старой военной техники»; замглавы МИД Александр Грушко пообещал, что «в [российской] статистике сбитых самолетов добавятся новые цифры».

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