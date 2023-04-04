Белый дом заявил об «ожесточенных боях» в Артемовске

В Артемовске (украинское название — Бахмут) продолжаются «ожесточенные бои», заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

«Все еще идет довольно ожесточенный бой. Я не могу подтвердить сообщения о том, что россияне захватили административное здание», — сказал он.

Накануне основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что над городской администрацией Артемовска (Бахмута) подняли российский флаг. Это произошло 2 апреля, ровно в 23:00, уточнил он. Однако «в западных кварталах остался противник», заявил основатель ЧВК.

Бои за Артемовск идут в течение нескольких месяцев. Украинские власти не раз заявляли, что ВСУ не планируют отступать из города. Президент Украины Владимир Зеленский, объясняя это решение, говорил, что в случае его сдачи российские военные смогут значительно продвинуться и взять под контроль другие крупные города Донбасса. Он также выражал опасение, что в случае потери контроля над Артемовском Украина столкнется с международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией. В Кремле в ответ заявили, что Киев сам определяет собственные приоритеты, а Москва продолжает военную операцию.

Артемовск имеет скорее символическое, чем стратегическое значение, говорил глава Пентагона Ллойд Остин. Его переход под контроль России необязательно будет означать перелом в конфликте, считает он. Взятие Артемовска позволит проводить «дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», отмечал глава российского Минобороны Сергей Шойгу.