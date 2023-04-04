Белый дом заявил об «ожесточенных боях» в Артемовске

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 84,62 (+0,51) Инвестиции, 03 апр, 17:55 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 77,95 (+0,63) Инвестиции, 03 апр, 17:55
Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам Политика, 04:40
Минпросвещения пообещало не вносить изменений в ЕГЭ в 2023 году Общество, 04:35
«Известия» узнали об идее Минстроя регулировать оплату отопления в Москве Общество, 04:25
«Коммерсантъ» узнал о плане властей нарастить производство лекарств Политика, 03:50
Небензя заявил, что Россия не экспортировала ни зернышка по сделке с ООН Политика, 03:44
Белый дом заявил об «ожесточенных боях» в Артемовске Политика, 03:37
Россиянка выбила первую ракетку Украины с турнира в США Спорт, 03:14
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
«Коммерсантъ» узнал о заочном аресте организатора атак на брянские села Политика, 03:09
В Киеве заявили о наличии у Украины трех бригад истребителей МиГ-29 Политика, 02:56
В России запустят производство принтеров на базе американской Lexmark Политика, 02:34
В Одессе прогремело несколько взрывов Политика, 02:19
США заявили о сложностях с восполнением стратегических запасов нефти Политика, 01:49
Трамп прибыл в свой небоскреб в Нью-Йорке перед предъявлением обвинений Политика, 01:41
При взрыве в баре Петербурга пострадали трое несовершеннолетних Политика, 01:28
Военная операция на Украине ,  
0 

Белый дом заявил об «ожесточенных боях» в Артемовске

Координатор Белого дома Кирби: в Артемовске продолжаются ожесточенные бои

В Артемовске (украинское название — Бахмут) продолжаются «ожесточенные бои», заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

«Все еще идет довольно ожесточенный бой. Я не могу подтвердить сообщения о том, что россияне захватили административное здание», — сказал он.

Накануне основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что над городской администрацией Артемовска (Бахмута) подняли российский флаг. Это произошло 2 апреля, ровно в 23:00, уточнил он. Однако «в западных кварталах остался противник», заявил основатель ЧВК.

Бои за Артемовск идут в течение нескольких месяцев. Украинские власти не раз заявляли, что ВСУ не планируют отступать из города. Президент Украины Владимир Зеленский, объясняя это решение, говорил, что в случае его сдачи российские военные смогут значительно продвинуться и взять под контроль другие крупные города Донбасса. Он также выражал опасение, что в случае потери контроля над Артемовском Украина столкнется с международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией. В Кремле в ответ заявили, что Киев сам определяет собственные приоритеты, а Москва продолжает военную операцию.

Артемовск имеет скорее символическое, чем стратегическое значение, говорил глава Пентагона Ллойд Остин. Его переход под контроль России необязательно будет означать перелом в конфликте, считает он. Взятие Артемовска позволит проводить «дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», отмечал глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

Теги
Джон Кирби Белый дом Артёмовск (Бахмут)
Материалы по теме
Пригожин сообщил о поднятии флага России над администрацией Артемовска
Политика
Генштаб ВСУ признал частичный успех российских войск в Артемовске
Политика
Кремль ответил на опасения Киева из-за компромисса при потере Артемовска
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter