В МВД Украины заявили о завершении формирования «штурмовых бригад»

Отряды, целью которых станет возвращение под контроль территорий, почти сформированы, сообщили в МВД Украины. В Кремле, комментируя их создание, говорили, что «Донбасс пока защищен не до конца» и военная операция продолжится

Фото: John Moore / Getty Images

На Украине почти полностью сформированы штурмовые бригады «Гвардия наступления», прием заявок туда приостановлен, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.

«Мы получили несколько десятков тысяч заявок на вступление <...> Люди обращались со всех регионов нашего государства. Это добровольное движение, на которое сейчас есть спрос общества», — сказал он (цитата по «Укринформ»). По словам Клименко, сформировано восемь подразделений, однако, поскольку осталось много заявок, сейчас идет формирование резервных групп.

Задачей «Гвардии наступления» Клименко ранее называл не оборону, а возврат под контроль Киева утраченных территорий. Крым вошел в состав России после референдума 2014 года, а ДНР и ЛНР, так же как и Запорожская и Херсонская области — по итогам голосования в сентябре 2022-го. Украина и большинство других стран считают референдумы незаконными; Россия подчеркивает, что вопрос принадлежности этих территорий для нее решен.

О начале формирования таких отрядов глава МВД объявил в начале февраля. Клименко сообщал, что основу этих подразделений будут составлять полицейские, пограничники, нацгвардейцы, которые будут вступать туда на добровольной основе. Обучение бойцов бригад будет продолжаться несколько месяцев.

В Кремле, комментируя слова Клименко, заявили, что «Донбасс пока защищен не до конца», поэтому российская военная операция будет продолжена. Безопасность Крыма обеспечена надежно, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее допустил, что Киев может использовать в контрнаступлении западную технику, в том числе немецкие танки Leopard, в апреле-мае. При этом замглавы МИД Андрей Мельник считает, что пока в распоряжении Украины недостаточно танков для этих целей. Россия заявляет, что из-за военной помощи Киеву западные страны становятся стороной конфликта. Минобороны России ранее несколько раз отчитывалось о пресечении попыток атак ВСУ.