В МВД Украины заявили о завершении формирования «штурмовых бригад»
На Украине почти полностью сформированы штурмовые бригады «Гвардия наступления», прием заявок туда приостановлен, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.
«Мы получили несколько десятков тысяч заявок на вступление <...> Люди обращались со всех регионов нашего государства. Это добровольное движение, на которое сейчас есть спрос общества», — сказал он (цитата по «Укринформ»). По словам Клименко, сформировано восемь подразделений, однако, поскольку осталось много заявок, сейчас идет формирование резервных групп.
Задачей «Гвардии наступления» Клименко ранее называл не оборону, а возврат под контроль Киева утраченных территорий. Крым вошел в состав России после референдума 2014 года, а ДНР и ЛНР, так же как и Запорожская и Херсонская области — по итогам голосования в сентябре 2022-го. Украина и большинство других стран считают референдумы незаконными; Россия подчеркивает, что вопрос принадлежности этих территорий для нее решен.
О начале формирования таких отрядов глава МВД объявил в начале февраля. Клименко сообщал, что основу этих подразделений будут составлять полицейские, пограничники, нацгвардейцы, которые будут вступать туда на добровольной основе. Обучение бойцов бригад будет продолжаться несколько месяцев.
В Кремле, комментируя слова Клименко, заявили, что «Донбасс пока защищен не до конца», поэтому российская военная операция будет продолжена. Безопасность Крыма обеспечена надежно, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее допустил, что Киев может использовать в контрнаступлении западную технику, в том числе немецкие танки Leopard, в апреле-мае. При этом замглавы МИД Андрей Мельник считает, что пока в распоряжении Украины недостаточно танков для этих целей. Россия заявляет, что из-за военной помощи Киеву западные страны становятся стороной конфликта. Минобороны России ранее несколько раз отчитывалось о пресечении попыток атак ВСУ.