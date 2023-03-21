Богомаз заявил об обстреле поселка Климово в Брянской области дроном ВСУ

Александр Богомаз (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС)

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял поселок Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Имеются повреждения пяти жилых домов», — написал глава региона.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.

Днем 21 марта украинские беспилотники атаковали территорию нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» трубопровода «Дружба», писал Богомаз. По словам губернатора, пострадавших из-за налета беспилотников не было. Территория НПС «Новозыбков» уже подвергалась атакам. Например, 17 марта сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили на станции самодельное взрывное устройство.

Из-за атаки в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Сновское и Дубровка отключили электроснабжение.

Брянская область, как и другие приграничные с Украиной российские регионы, регулярно подвергается обстрелам. 13 марта Богомаз говорил, что под минометный обстрел со стороны Украины попала деревня Раковка Климовского района, пострадавших не было. В тот же день произошел второй обстрел, пострадали деревня Грудская и село Некислица в Севском районе. По словам главы региона, повреждения получили два жилых дома.