Сальдо опроверг подготовку эвакуации жителей Скадовского района

Владимир Сальдо (Фото: SALDO_VGA / Telegram)

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью сообщения о подготовке эвакуации жителей Скадовского района.

«Наши враги опять позорно лгут. <...> Подчеркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется», — написал Сальдо в своем телеграм-канале. Он добавил, что при этом обсуждаются планы «по возвращению на правобережье».

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что российские власти начали составлять списки жителей Скадовского района, которые согласятся эвакуироваться в Крым или другие регионы. «Известно, что эвакуация пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей», — говорится в сообщении Генштаба.

В феврале украинские власти заявили, что российские чиновники готовятся уехать из Алешек и Скадовска. Сальдо назвал это ложью и попыткой выдать желаемое за действительное. Он заявил, что Киеву можно не надеяться на уход россиян.

Скадовский район расположен в юго-западной части Херсонской области (левый берег Днепра), на берегу Черного моря. Он перешел под контроль российских войск в конце февраля прошлого года.

В октябре Сальдо объявил об эвакуации жителей муниципалитетов, расположенных на правом берегу Днепра, на левый. Он объяснял это тем, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, а также риском затопления территорий в случае разрушения Каховской ГЭС. 28 октября власти заявили, что эвакуация с правого берега завершилась.

В конце октября зону эвакуации расширили на 15 км от Днепра, а 9 ноября российские войска заняли линию обороны на левом берегу. Сальдо говорил, что на всех эвакуированных мирных жителей распространяется программа помощи: единовременная выплата 100 тыс. руб. или возможность оформления сертификата на покупку жилья в России.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в конце сентября. 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу принял решение об отводе российских сил из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина. Тот счел, что оборона правого берега бесперспективна из-за «ограниченности района». «Понимаю, что это очень непростое решение», — признал Суровикин.

Вскоре после этого в город вошли украинские военные. Все основные российские органы власти Херсонской области переместили в Геническ.