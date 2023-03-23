Сальдо опроверг отвод российских войск из Новой Каховки

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале опроверг сообщения о выводе российских войск из Новой Каховки.

«Официально заявляю, что все российские военные в Новой Каховке, а равно и в других местах дислокации на левобережье Днепра, остаются на своих местах. Ложный вброс от Генштаба наших противников, думаю, вызван тем, что приезд Зеленского в Херсонскую область дал слабый пиар-эффект», — написал он.

О том, что части российской армии «покинули» Новую Каховку, ранее заявил Генштаб Украины, распространивший соответствующее заявление для журналистов.

Ранее 23 марта стало известно о приезде президента Украины Владимира Зеленского в находящуюся под контролем украинских войск часть Херсонской области. Он посетил село Посад-Покровское, находящееся на западе области, у границы с Николаевской областью, примерно в 30 км от Херсона, который находится под контролем украинской армии с ноября прошлого года.

Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. Город регулярно подвергается обстрелам после присоединения Херсонской области к России. 15 ноября власти Новой Каховки покинули город из-за обстрелов, однако город остался под контролем российских сил.