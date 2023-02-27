Врио главы Херсонской области Сальдо опроверг данные об эвакуации из Алешек и Скадовска

Сальдо опроверг данные об эвакуации властей с левого берега Днепра

Владимир Сальдо (Фото: saldo_vga / Telegram)

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг информацию об эвакуации российских государственных органов из городов Алешки и Скадовск в Крым.

«Недавно целый киевский «генштаб» разразился «особо секретными разведданными», что русские уезжают из Алешек и Скадовска. Это неправда. Местные ждуны, стучащие в СБУ, им что-то наврали по каким-то своим соображениям, а те и спешат выдать желаемое за действительное», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Глава региона заявил, что украинским властям можно не надеяться на уход россиян.

О готовящемся отъезде российских чиновников из Алешек и Скадовска в Крым украинский Генштаб сообщил утром в понедельник в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

После отхода из Херсона в ноябре прошлого года российские войска сохранили контроль над Алешками. Местная администрация в середине ноября призвала жителей города выехать в безопасные регионы России из-за обстрелов со стороны украинских подразделений.

Скадовск находится в Херсонской области на берегу Черного моря. Российская армия заняла город весной прошлого года.