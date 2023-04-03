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Число пострадавших при взрыве в кафе Петербурга увеличилось до 32

Минздрав: число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге увеличилось до 32
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), увеличилось до 32, десять из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает «РИА Новости».

Ранее Минздрав сообщал о 30 пострадавших, из которых 24 человека были госпитализированы. «Фонтанка» писала, что среди пострадавших оказалась 14-летняя девочка, у нее сотрясение мозга и осколочные ранения лица. Врачи прооперировали ей глаз.

Взрыв произошел накануне, 2 апреля, в петербургском кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной. В заведении проходил творческий вечер Татарского. Среди гостей на мероприятии была девушка, которая представилась Анастасией, говорили РБК очевидцы. Они рассказали, что женщина передала Татарскому подарок — статуэтку, а через несколько минут произошел взрыв.

Взрыв статуэтки, принесенной девушкой, рассматривается следствием как одна из версий, сказал источник РБК в МВД и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования. Российские спецслужбы давно располагали информацией о том, что на Татарского готовится покушение, сказал один из источников.

По данным «Интерфакса» и «Фонтанки», рассматривается причастность к инциденту жительницы Петербурга Дарьи Треповой 1997 года рождения. У нее в квартире прошел обыск, но самой девушки там не было. Ее процессуальный статус остается неясным. Официальных данных о подозрениях в отношении нее нет. Агентство писало о ее задержании, однако телеграм-канал Baza опроверг эту информацию.

СК завел дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Максимальное наказание по ней — пожизненное лишение свободы.

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Военкор писал про военную операцию на Украине (в его телеграм-канале свыше 500 тыс. подписчиков) и был внесен в украинскую базу «Миротворец».

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Владлен Татарский пострадавшие Минздрав
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