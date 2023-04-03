Галустян заявил, что не намерен уезжать из России

Михаил Галустян (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Российский шоумен Михаил Галустян после получения гражданства Армении заявил в своих соцсетях, что не намерен уезжать из России.

Галустян написал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что хочет «внести ясность», потому что СМИ «всполошились» из-за получения им армянского гражданства. Шоумен подчеркнул, что Армения — это его историческая и этническая родина, и выразил уверенность, что республика всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией.

«Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия — моя родина, и точка», — написал Галустян.

О получении армянского паспорта шоумен рассказал в беседе с News.am. «Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил», — сказал он, добавив, что «справедливость восторжествовала».

Михаил Галустян (настоящее имя — Ншан) родился в Сочи в 1979 году, он происходит из семьи армян. Галустян участвовал в КВН, работал в проектах ТНТ и СТС. Входил в инициативную группу в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

В 2019 году шоумена включили в базу украинского центра «Миротворец» из-за посещения Крыма после того, как полуостров вошел в состав России. Кроме того, Галустян входил в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия» и в состав объединения Putin Team. После начала российской военной операции он попал под санкции Украины и Канады.