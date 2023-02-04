Расторгуев, Маршал, Миткова оценили попадание в санкционный список Канады

Канада внесла в список десятки журналистов, певцов и артистов. Они затронули в том числе лидера «Любэ» Николая Расторгуева, сказавшего, что они никак на нем не скажутся. Александр Маршал заявил, что ему «плевать» на санкции

Александр Маршал (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев сообщил РБК, что санкции Канады не стали для него неожиданностью. Певец напомнил, что с октября находится в санкционном списке Евросоюза, и теперь вслед за Брюсселем «подтягиваются» остальные «недружественные страны».

По словам артиста, это никак не отразится на его деятельности. Расторгуев отметил, что «Любэ» была с гастролями в США и Канаде около 20 лет назад. «Еще тогда я понял, что мне там некомфортно! У меня нет ничего общего с местной «мишпухой», для которой мы работали и работают все артисты популярных жанров из России. И еще тогда я дал себе зарок — никогда туда больше ни ногой», — сказал музыкант.

Певец Александр Маршал, комментируя в разговоре с РБК информацию о том, что Канада включила в санкционный список 38 россиян, в том числе и его, за «распространение дезинформации и пропаганды», заявил, что это решение связано с желанием Оттавы угодить США. «Распространяют дезинформацию они. Мне на них плевать. Они в Канаде, я здесь. Как это может повлиять на мою жизнь? Никак», — сообщил Маршал.

Телеведущая, главный редактор службы информации НТВ Татьяна Миткова заявила, что связывает введение против себя ограничительных мер Оттавы «со слабой мозговой деятельностью тех, кто принимал решение». По словам Митковой, санкции никак на нее не повлияют, она собирается и дальше работать. «Бойкот кленовому сиропу объявлять не намерена», — добавила телеведущая.

Военный корреспондент Евгений Поддубный, также попавший в список, заявил РБК, что не относится серьезно к подобным ограничениям, «тем более, к иностранным санкциям зависимых от США государств». «Я думаю, что это решение так или иначе укладывается в общую русофобскую политику стран Запада», — сказал он. «Считаю, что это очередное признание моих заслуг перед моим отечеством», — добавил Поддубный, также отметив, что действия Оттавы на его жизнь никак не повлияют.

Канада объявила о санкциях против десятков россиян накануне, вечером 3 февраля. В частности, в реестр попали журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, бывший ведущий программы «Вести в субботу» Сергей Брилев, певцы Дима Билан, Николай Басков и Олег Газманов, актеры Дмитрий Дюжев и Михаил Галустян. Также санкции коснулись МИА «Россия сегодня» и «РИА Новости», «Царьград медиа» и «Агентства интернет-исследований» (так называемая фабрика троллей).

Посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя ограничения, обвинил власти страны в том, что они «забыли о международном праве».