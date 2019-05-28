Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»

Российского комика и актера Михаила Галустяна внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Страна.ua».

Как говорится в описании на сайте, он был включен в список из-за посещения Крыма после того, как он вошел в состав России в 2014 году.

Кроме того, в объяснении портала отмечается, что Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения «Юнармия», а также во время прошлогодних выборов президента в России вошел в состав движения Putin Team.

Портал «Миротворец», созданный в 2014 году при поддержке одноименного негосударственного центра, собирает данные о лицах, которых создатели портала обвиняют в антиукраинской деятельности и нарушении законодательства Украины. По данным Роскомнадзора, в России доступ к сайту ограничен на основании решения Генпрокуратуры.